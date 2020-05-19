外流最想去邊度 鍾偉強你問佢答

唔好畀佢停！繼續係【#我撐同球員傾吓偈】，今次「大頭」搵嚟喺球會出場機會唔算多，但落親場幾乎都有貨交嘅東方龍獅球員鍾偉強，親自回答球迷朋友嘅問題。原來「強仔」都好希望自己有外流嘅一日，至於最想去邊個國家落班，大家又估唔估到呢？

Q：Hello，『Mushroom』呢個名點樣嚟？

強仔：其實『Mushroom』個名係中學嗰陣嘅花名，同學話我個髮型似Mushroom， 所以就Keep住用呢個名喇。

Q：東方龍獅同和富大埔，你覺得兩支球隊對你成長有咩影響？

強仔：大埔係我足球生涯嘅轉捩點，『堅Sir』不停畀機會我去試，令我喺足球路上行出一大步。至於東方龍獅係大球會，球隊有好多前輩，外援亦係港超入面最Top嘅，所以無論比賽同訓練，都令我獲益良多。

Q：唔少球迷覺得飛馬似係『前南華球員俱樂部』，作為『外人』嘅你，點睇『我在飛馬的日子』？喺你『重生』呢兩三年，郭嘉諾同李志堅喺你心中佔咗咩嘅位置？點解？

強仔：我覺得自己喺飛馬嗰兩年係一種磨練，令我知道要把握每一個機會。首先，我要多謝『嘉諾Sir』，畀機會我入選亞運隊去證明自己，同佢共事係我嘅榮幸；『堅Sir』由飛馬帶我過大埔，喺大埔嗰一季，我由倒戈入波再入選香港隊，全靠『堅Sir』喺旁邊扶持我、幫助我，所以我非常多謝佢。

Q：平時有乜嘢嗜好?

強仔：平時鍾意做下Gym，同埋同女朋友去街。

Q：嚟緊一年都會有幾位巴西翼鋒入籍香港，你有冇信心可以繼續入選港隊呢？

強仔：我覺得有競爭先會有進步，所以我會全力喺球會爭取好表現！

Q：喺港超聯同國際賽，分別入嘅第一個入球感受係點？記唔記得點入？最滿意自己表現係邊場賽事？

強仔：我入嘅第一球，係效力夢想駿其嗰陣對飛馬入嘅， 至於國際賽嘅第一球，係東亞盃對中華台北後備上陣射入，當時好激動，因為係球隊反超嘅一球。最滿意自己嘅港超比賽，係踢大埔嗰陣對飛馬，國際賽係東亞盃中華台北對香港。

Q：點解球衣號碼係80？

強仔：呢個係我踢石地時嘅號碼。

Q：你覺得自己踢石地勁啲，定草地勁啲？

強仔：始終對手唔同，好難比較。

Q：Gary White（韋特）之前令中華台北脫胎換骨，一嚟香港就帶領香港隊壓倒北韓出線『東亞盃』，你感覺佢係唔係真係有料？對香港隊幫助大唔大？

強仔：我覺得韋特畀到球員信心，同有能力令球員團結，成為咗港隊出線嘅最大關鍵。

Q：你覺得自己嘅最佳位置係前鋒、翼鋒，定係翼衞？邊個位置令你發揮最得心應手？

強仔：兩個答案都係翼鋒，因為我非常嚮往進攻同入波。

Q：有冇諗過去外國落班，最想去邊度？

強仔：最想係去日本， 因為日本嘅踢法係我最欣賞嘅。

Q：好多次後備落場都交到重要助攻，甚至入波，當中有咩竅門呢？最深刻嘅入波或者助攻又係邊一場？

強仔：無論係正選定係後備，落得場都要全力以赴。最深刻嘅入波都係對中華台北嘅奠勝球，助攻就係和富大埔作客富力R&F追和1比1嗰球。

Q：你點睇今季自己嘅表現？

強仔：我覺得自己今季嘅表現唔夠成熟，仲要多加磨練。