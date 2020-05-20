亨哥撐奧蘇再奪世界冠軍：佢個腦冇事就得

「火箭」奧蘇里雲是桌球壇的超級天才，相信無人會反對，已退役的桌球皇帝亨特利最近公開表示，奧蘇要超越自己7奪世界冠軍的紀錄絕對有能力，並認為「只要佢想，只要佢個腦無問題（思想正確），再多攞三至四個都得。」

亨特利最近與老將麥文紐斯在IG傾計，閒談一下球壇的形勢，「亨哥」睇好奧蘇里雲可以打破自己保持的7屆世界冠軍的紀錄，目前奧蘇已贏得五次世界冠軍，以他的技術要再奪兩三次錦標，就可以改寫歷史。即使奧蘇里雲自2014年在世錦決賽不敵沙比之後，未試過再入決賽；亨特利直言：「只要佢想，佢個腦袋思想正確，就一定可以做到。」

奧蘇里雲一向都不太享受世錦賽的節奏，畢竟是為期17日的賽事，加上奧蘇一直都是喜歡速戰速決的人，他曾說過：「或者我係一個有情緒嘅人，17日的比賽，對我嚟講唔係一個好享受，感覺就等於叫保特去跑馬拉松，或者係基因問題。」亨特利認為奧蘇只要調整面對世錦賽的心態，要再奪冠軍絕對唔難。

不過，麥文紐斯就認為奧蘇不應該去埋怨世錦賽，這位老將還表示，如果世錦賽能夠如期在7月底閉門復賽，夢想對決好期待會是奧蘇里雲對卓林普。

這次的對話當中，明顯看到亨特利是力撐「火箭」，但反觀麥文紐斯就唔睇好這位「性格巨星」，反而睇好「準神」卓林普；奧蘇能否成為六冠王，就要拭目以待。

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