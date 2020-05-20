病毒檢測僅6人感染　英超復賽又近一步

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

英超賽會周二(19日)公布新冠肺炎病毒大型檢測結果，748人當中僅得6人呈陽性反應，感染率為0.8%，其中1位感染者確認是般尼助教禾恩，受感染人士須接受7日隔離，英超復賽正按計劃前進。

今次檢測是於5月17及18日進行，共19間英超球會748名職球員接受檢測，最後1間球會在周二測試，首批核酸檢測有6人呈陽性，來自3間球會，其中1人是般尼助教禾恩，另有3人來自屈福特。現時英超球會可進行團體訓練，每次訓練後都要對所有設備如足球、雪糕筒、門柱及角球旗進行消毒，球員亦要嚴格遵守社交距離。

各隊球員陸續返回所屬球會練習，剛完成軍訓由南韓返到英國嘅熱刺前鋒孫興民，現仍在隔離階段，只能單獨操練，反而日前因違反隔離令及涉嫌強姦被捕、現獲准保釋外出嘅車路士翼鋒赫臣奧杜爾，則返回車路士大營練波。

包括般尼助教禾恩在內嘅6名確診者，須接受7日隔離，本月25日接受第2次測試，至於英超賽會將於本月28日向歐洲足協提交復賽方案，消息指英超將於6月中復賽，首場比賽是歐聯入場券話題之戰，熱刺主場迎戰曼聯。