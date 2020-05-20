印尼搞羽壇環球小姐　冠軍惹爭議

由於疫情令賽事停擺，曾經被譽為羽毛球強國的印尼，有傳媒搞了一個「2020年羽球環球小姐」評選，由網民投票選出當今的羽壇最靚的五位女神，但票選後的第一名即惹來爭議，成為網友評論話題。

進入決賽的五強包括被球迷稱為「娘娘」的馬來西亞混雙吳柳瑩、被國際羽聯評為推廣形象大使的中國混雙世界一姐黃雅琼、日本羽壇第一女神的大堀彩、澳洲女雙兼清代名臣康有為曾外孫女康榮雅，以及近年成績冒起的印尼混雙女將梅拉迪（Melati Daeva）；最終印尼網友評選的結果是梅拉迪壓到「混血女神」康榮雅獲得第一名，第三至五位順序為黃雅琼、大堀彩及吳柳瑩。

五位羽壇美女都各有姿色，但其他各地的網民對「第一名」就有點質疑，大部份都認為澳洲的康榮雅應該排名榜首。有網民紛紛討論：「印尼球迷的愛國心戰勝了自己的眼光」、「除了第一名無感，其他四位都靚」、「康榮雅第二？不是說她在印尼很受歡迎嗎？」

「選美」可謂各花入各眼，不過，今次的評選起碼可以再喚起球迷對羽毛球壇的關注。

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