有危就有機！虛擬運動準備殺入奧運

世界變了，體育的世界確實因世紀疫症而改變。正如IOC國際奧委會會長湯瑪士.巴治所預言，未來的體壇將出現「新常態」，作為掌舵人他呼籲同行發揮更創新的思維去建構「後新冠病毒時代」的體壇新格局。生死存亡、被摒棄或淘汰，究竟體育發展何去何從？危機下有何契機？有學者及專家認為，電競虛擬體育將逆市再崛起，而虛擬「奧」夢更可能是體育產業的一條出路。究竟當中的利害關係是甚麼？又有何阻力？

墨爾本拉特羅布大學（La Trobe University）的體育經濟學家蘭頓，專門研究過去歷史大事如何對體育產生巔覆性的影響，包括第二次世界大戰(1914-1918)及西班牙流感大流行(1918)。WWII令1916年的柏林奧運會取消，而後者也令多項賽事縮短及擱置，這些衝擊都在如今的新冠肺炎中再次應驗，即使東京奧運不是取消，也逃不了延期的命運。東奧組委會主席森喜郎更表明，如果2021年疫情仍未受控，東奧將不可能再押後，換句話說，奧運歷史有機會重覆1916年的厄運。

再者，世界最高收入體育產業相繼停擺及取消，NBA、足球、F1賽車、高球PGA巡迴賽、ATP及WTA職業網球巡迴賽、MLB美國職棒大聯盟、國際馬拉松、乒乓及羽毛球職業賽統統「敵」不過新冠肺炎，在經濟上的損失更是天文數字，商業及體育關係密不可分的年代，停轉的體壇產生骨牌式效應－沒比賽、失贊助、欠觀眾、冇直播、收入減、缺資金、減人工、削職位、裁員潮...都令體壇元氣大傷。《ESPN》五月份做了一項估算，指突然消失的美國境內的體育比賽，已構成至少120億美元的經濟重創，如果疫情未能在今秋受控，損失將再翻倍。即使部份大賽如奧運及溫布頓受到保險賠償，但只是杯水車薪。

縮水聯賽可能是未來陸逐會出現的局面，聊勝於無，許多傳統比賽/聯賽都希望以折衷方案來決出錦標，如澳洲NRL全國橄欖球聯賽，名宿Andrew Johns已預計球隊會由16隊減至12隊。而極少數比賽疫市出爐，中華台北職棒聯賽，就在上月閉門開咧，但只能在看台上放置的「人形紙板」的「觀眾」打氣下進行，這種有點「自欺欺人」的絕境求存方法，卻已獲不少賽事仿效，令人哭笑不得。

電競舖定路進入巴黎奧運?

澳洲及新西蘭體育法律期刊主編希耶斯，認為電競（esports）正好彌補體壇停擺的「空檔」，「未來數月，Fox Sports及其他廣播機構都需要引人入勝的節目內容，以填充播放時間表。」他以虛擬賽車界已進入電競模式的比拼為證：「全受界都受到電競的場面所震撼，熱情的狂迷愈來愈多，電競是一門大生意，正迅速地風靡全球。」

懷疑論者對電競打入奧運不致可否，主要在於IOC對新增項目的門檻極高，湯瑪士.巴治表示現在仍未確定電競是否會被奧委會納入奧運殿堂，即使未來被採納，真正實行的時間也尚未明朗，原因是部份電競遊戲的設計被認為涉及暴力及血腥。「體育是文明的表達方式，如果出現了『殺人』行為以奪取勝利的遊戲型態，則違背了奧林匹克的宗旨。」另外，電競界也未有一個官方國際管理機構，像國際足協或國際田聯等組織統籌，也成為電競入奧的困難。其次，它是否被視為一項「運動」也存在爭論。

目前奧運設有33個主要項目。對電競入奧的正反兩方各有態度，多倫多電競俱樂部主席Ryan Pallett就電競能吸引大批年輕觀眾這一點，對入奧感到樂觀：「電競比賽的獎金超過100萬美元的已有不少，收視率更可比拼大型的體育比賽，這解釋到為何不少電競賽安排在體育館內舉行。」Pallett不諱言現存而適用於奧運的遊戲不算多，League of Legends及Counter-Strike是較合適的，他例舉出2017年的League of Legends錦標賽，線上觀眾錄得4600萬。

巴黎幾年前申辦奧運時，其高層Tony Estanguet已經與電競界主腦會面，聽取他們2024年奧運加入電競的意見。雖然目前電競虛擬「奧」夢還未實現，但電競已無容置疑地成為青年新一代所熱愛的活動，並能為奧運及受肺炎疫症打擊的世界體壇開拓更大商機，如能選取一些遊戲內容較合適奧運舞台，虛擬「奧」夢或者在不久的將來，得以實現。

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