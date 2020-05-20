專欄輪住嚟　港超釣魚「最佳新人」曾錦濤

因為疫情港超聯停擺期間，有球員會喺屋企日操夜操，操得仲勤力過有波踢嗰陣；有球員為咗幫補吓，就去咗做兼職，裝修、收銀、上架落貨都有人做；但都有啲因為呢個疫情，開發咗新嘅興趣，好似今次寫佢嘅曾錦濤咁。

喺本地球圈出咗名釣魚勁嘅，老一輩就係「和哥」(即李健和)同「賢仔」(即鍾皓賢)；近代啲就有「阿謙」(即謝德謙)同「握手哥」(即梁子駿)，估唔到「阿濤」竟然係本地波釣魚嘅「最佳新人」。生得鬼咁靚仔，又一身健康膚色，成個陽光大男孩嘅佢，喺呢段停擺就愛上咗出海釣魚。

若果講做兼職係搵錢嘅話，咁「阿濤」出海釣魚就係搵食喇。話說早幾日「阿濤」同3個老友喺大角咀落船，船家車到佢哋去到交椅洲之後就開始釣喇。天口熱，水底溫度高，啲魚好肯食餌，但初頭都係釣到大條嘅石狗公，雖然都大咪，但因為唔會點掙扎，釣魚嚟計可謂無乜手感可言。「釣到咁上下，我feel到有吓食餌，我一『逗』跟住條魚就走，釣咗咁多次都未試過釣到掙扎得咁犀利嘅魚，所以一直好驚佢走甩，愈見到枝杆彎晒，我就愈心急，好想睇到係咩魚咁勁。之前成日上網睇片睇人哋出海釣大魚，個感覺好正，我落船前就同啲朋友講我好想試吓，點知真係畀我試到！」「阿濤」笑住咁講。

經過一輸搏鬥之後，終於畀「阿濤」扯到條大魚上嚟！「好正呀！原來真係好攰，一路扯啲朋友一路幫我打氣，最後終於扯到上嚟。未上水個船家已經話咁樣掙扎法應該係細麟嚟，結果真係！有成6斤幾重，釣完我散咗！哈！哈！」「阿濤」話由於魚穫甚豐，4個人釣完就Call埋自己老婆出嚟，4Pair人一齊嘆海魚大餐！

大頭