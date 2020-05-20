「眼鏡蛇」鬧爆《最後一舞》不斷講大話

曾幫助公牛完成首個三連霸的「眼鏡蛇」格蘭接受《ESPN》訪問時，怒斥米高佐敦在《最後一舞》不斷說謊，紀錄片9成內容都是「狗屁」。

佐敦曾在《最後一舞》指控格蘭是《佐敦法則》的消息來源，該書由資深記者森史密夫撰寫，披露許多佐敦黑暗面，包括私底下欺壓隊友的行徑。格蘭否認指控：「說謊，說謊，說謊！如果佐敦對我有意見，就該像個男人一樣解決，而不是編出我是告密者的謊言。森史密夫和我的確是好朋友，但更衣室是神聖的，我絕不會把私底下發生的事泄漏出去。」他續指佐敦對其心懷怨恨：「但凡你說了他什麼，他就會跟你斷絕關係，試圖摧毀你的人格。」

格蘭反擊道佐敦在紀錄片提及公牛的毒品派對，此舉才是所謂的告密：「他在35年後提起新秀年進隊友房間，撞見可卡因、大麻和女人的事。他為什麼要提這種事？這跟其他事情有何關係？如果要說告密，這就是告密。」他又質疑紀錄片真實性：「我會說這很有娛樂性，但我們這些隊友都知道，當中90%都是狗屁，因為很多對話都被剪輯掉。」

另外，當年為佐敦送外賣薄餅，被指導致佐敦食物中毒的外賣員澄清，當年親手製作薄餅並送貨上門，否認對其落毒：「我當時想當店舖經理，根本沒理由落毒。那100%不是食物中毒，或者說佐敦不是吃了我們的薄餅才中毒的。」

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