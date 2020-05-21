利物浦揀定捧盃波衫　提前搞千萬冠軍巡遊

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英超球隊已經全數進行復操，離聯賽重開邁進一大步，最開心球隊莫過於利物浦，佢哋離歷史性首奪英超冠軍已經近在咫尺，原本仲有「取消冠軍」嘅憂慮，依家復賽前景一片光明，「紅軍」上下亦都未復賽先興奮，唔單止揀定捧盃嗰陣着邊件靚波衫，有球迷仲豪花千萬預先舉行冠軍巡遊！

利物浦同波衫贊助商New Balance嘅合約去到5月31日到期，「紅軍」早前已經打贏官司成功「轉會」NIKE，新贊助合約6月1號就展開，而利物浦嘅「捧盃日」就一定喺6月或以後。據《每日郵報》報道，利物浦已經同NIKE傾掂財政和解方案，容許佢哋繼續着New Balance踢波今季，意味佢哋將會着住New Balance波衫完成捧盃嘅歷史任務。

更加犀利嘅係，喺泰國北部有一位「利迷」富商，早就計劃利物浦捧盃後搞一次冠軍巡遊，不過佢最近「等唔切」，未復賽就提早舉行慶典，據報佢豪花1,000萬泰銖(約243萬港元)搞呢個巡遊，包括買入2架貨櫃車進行改裝，油上紅色同利物浦嘅標誌，呢位叫Kongkiat嘅球迷表示：「我覺得啲錢花得好值，利物浦等咗超過30年再拎聯賽冠軍，球迷好應該慶祝，而且巡遊之後，2架車可以用喺我嘅農業生意上，好抵！」