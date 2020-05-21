【東網eClass】Are U ready～上堂練協調喇

「東網eClass - 直播互動課堂」今日又再上堂！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，在這個月期間合共五個課堂反應不錯，令學童們能夠安坐家中仍能接受訓練！今午學生們繼續上課增值，針對提升學童們球感訓練、以及身體協調能力！

經過五個課堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）表示會按系統教案，繼續連貫性地加強學員各方面訓練：「今課會同大家做多一點球感訓練，同時配合體能及敏捷度嘅訓練。球感配合敏捷度可以加強multitasking及身體協調能力，再配以強度適中嘅體能，能夠令學員們保持狀態!」今午課堂將會由教練梁宇彬親身上陣、李家偉攜手作出指導。

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第六堂

日期：2020年5月21日(四) 15:00

教練：梁宇彬、李家偉