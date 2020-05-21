【搵球星傾吓偈】香振強歷盡籃圈榮寵與轉變

又到每星期《搵球星傾吓偈》時候，呢個喺「睇體」Facebook專頁內，甚受本地籃球迷歡迎嘅環節，嚟到第4輯就邀請到帶領建龍飛馬新升班甲一嘅教練香振強，分享佢由讀中學時拍住波，由青衣行去荔景返學嘅往事、年輕時浮誇髮型……到依家「大愛」做埋教練嘅種種心路歷程！

司徒大導：香Sir，喺你球員年代總係畀人一種「串串貢」、打籃球鍾意1 On 1、我行我素嘅不羈性格，但呢幾年好似完全唔同晒，好有「大愛」兼做埋教練……呢個轉變係點得嚟？同埋有乜嘢得着？有冇掛住10年前做「Iverson」嘅自己？

香振強：其實串串地只係外界對我嘅感覺，最大問題係我由細到大都唔太識表達自己。其實真正認識我嘅朋友會知我有幾玩得。都係果句，人會成長，但我唔敢講自己好成熟，而因為呢幾年面對好多轉變，同時亦學識咗好多嘢。對於我有冇掛住10年前（Iverson）嘅自己？我當然冇啦，因為一生人有好多階段，做人應該向前看而唔係懷緬過去，大家亦應該努力向前。

Mars Lee：想問阿香喺籃球場上，覺得同邊個前隊友最夾？同你最有默契？仲有你哋之間有冇難忘趣事呢？唔該晒。

香振強：我諗我最光輝嘅球員生涯就係永倫時期，無論Poon Chi Ho（潘志豪）、Ga（方誠義）、Glen（周迎堅）、肥程（程健文）、Yung（翁萬特）、Kiu Fung（李翹峰）、 Choi Sir（蔡芳裕）、威威（呂楚威），我哋每人都好有默契。難忘趣事有好多，但唔喺球場上，因為球場上無論贏輸都好，我哋都會齊上齊落。最有趣嘅事，我覺得係有幾年永倫贏咗冠軍後，球會去旅行，大家都會醉住上機，因為每位兄弟贏波太開心，晚晚飲醉酒。

Tia Tia Tia： 想問問你打波咁多年，最難忘係邊場比場？邊位隊友？邊個對手？

香振強：都冇話邊場比賽令我最難忘，只係當年永倫同南華嘅對賽令我回味無窮，因為當年好有80年代嘅Lakers Vs Boston嘅打吡Feel， 無論球隊、球迷、球壇，大家都好有同感。（邊個對手難忘？）每一位球友亦好重要，阿庭（羅意庭）係我一個好好對手，因為大家爭勝心都好強，位置亦一樣，每次對賽大家亦打得激烈（我相信每個球迷當時亦睇得好開心）。

Leung Tak Po：想問如果當Fit嘅時候同阿灰（梁振雄）或者阿翁（翁萬特）1 on 1，邊個會贏？

香振強：如果你問我，我第一個唔會認輸。如果只有阿翁同阿灰1 on 1，唔使講一定翁贏。完全唔同級數。

李仲尼： 如果要你排出歷年、同埋現今最佳5人陣容，你會選擇誰？

香振強：歷年好難，唔同年代好難比較，但如果你問我香港最佳5人陣容，就係：香振強（控球後衞）、羅意庭（得分後衞）、潘志豪（小前鋒）、方誠義（大前鋒）、宋方（中鋒）。

Aaren Tsang： 你最睇好現役甲組邊個球員？

香振強： 蔡再懃。

Chim Chan：曾經睇過關於你嘅報道，話你年輕時有好多好爆嘅髮型，想問點解當年咁有心思去整頭髮？點解依家唔整？同埋咁多年嚟最難忘係邊個髮型？

香振強：想當年小朋友嘛！因為成長時期好留意NBA，而Iverson亦係我其中一個idol（偶像），所以除咗球技外，髮型同着衫都會盡學。隨住年紀成長，人亦會有所改變，依家最重要係為球隊成長，不斷進步。

Jesper Chan：香Sir，我好似記得你細個住青衣長康，你係唔係運住個球行返上荔景天主教中學上課？

香振強： 我住長青。係呀，當年我習慣每朝530出門口，邊拍波由青衣行去荔景返學，同校工鬥早入學校，佢返工，我打波，風雨不改。

Jimmy Yeung：香Sir，好想見到香港隊喺亞洲賽事有好成績，但近年每次捧場都失望而回。我覺得高度問題是致命傷，連南韓都入籍了一個美籍中鋒Ricardo Ratliffe，你覺得香港應該效法嗎？

香振強：如果只依賴外援先可以喺亞洲盃有好成績，咁樣只會令香港退步。心態決定一切。

Lau Hong： 香港有乜後場新星？

香振強：我覺得南華嘅元仔（曾湛元）。

Franko Lun：你有乜嘢嗜好?

香振強：冇乜特別，可能由細到大都係同朋友一齊住，我嘅朋友就好似自己家人一樣，常常約埋一齊食飯。

Benny Leung： 請你選3個對你影響（無論做人做事）最深嘅人！

香振強：對我影響最深嘅人，第一個係永倫班主嘅許太（因為我10多年喺永倫入面，佢無時無刻都會好照顧我，亦教我好多人生道理）。第2個係當年打永倫時嘅Korean Coach（申東燦），因為當年喺佢身上學到好多嘢。第3個係東方前足球總監梁守志，因為當年喺東方我由球員轉做總監時，無論做人做事，佢亦教導有方。到現在我倆亦不時相聚，佢對我嚟講，唔只係師徒關係，我當佢係親人一樣。

Jeffrey So Siu Long：香Sir有邊球出手係令你覺得最唔抵，應該入但唔入嘅呢？

香振強：有一年大專盃決賽3分變2分嗰球吧！

Kzjsjjs Jayso： 想問問你教過最有天賦嘅球員係邊個？

香振強：係現時建龍飛馬嘅韓天次，因為由佢中一時我教過佢，過咗十幾年後，大家有機會合作，上年我哋仲贏咗第1個冠軍，我對佢期望好高，希望佢可以超越我。

特務飛龍：想問建龍飛馬今屆升班挑戰甲一，目標係乜？

香振強：目標不敢定得太高，只想球隊同球員不斷進步。