專欄輪住嚟　呢兩個師弟操拳好勤力

早幾日見到「光頭」顏樂楓，喺fb擺咗佢同「阿凱」李毅凱，上咗「轟炸機」向柏榮師傅喺灣仔嘅Bomber Gym度操拳嘅相，估唔到兩個都冇下巴輕輕，講咗會返去操就真係講得出做得到。

「大頭」喺17年前因為一次採訪，認識咗「向師傅」，之後仲報埋名跟佢學嘢。不過真為衰懶，唔止同期報名嘅師兄弟，好多之後先開始操嘅師弟妹，都扒晒「大頭」嘅頭，唔係做咗拳手就係教練，唉........。話晒都係「光頭」同「阿凱」嘅大大大師兄，就梗係要關心吓佢哋啦！

「我都有兩、三個月冇返去操拳喇，其實好擔心會好似當初第一次操之後，攰到抽晒筋嘅感覺，因為完全唔識點發力，所以之後全身肌肉痛咗幾日。不過，可能『向師傅』知我哋耐冇操，所以都就住我哋，加上冇再亂咁發力，都唔覺有周身痛。如無意外，我好快又會再上去操，你幾時一齊操呀？」「光頭」咁講。

至於隔咗差唔多兩年再操番嘅「阿凱」就咁講：「好耐冇操，感覺好攰，但係好正，一直都好鍾意呢感覺！操完之後，第日肌肉係有少少痛，但同時亦覺得上番啲力，嚟緊會安排一星期操兩次。我之前都有操嘅，不過多數喺球季之後，因為唔使練波同比賽啲時間會好就啲。最緊要係跟『向師傅』學嘢好開心，一流！」

兩位師弟就咁講喇，咁唔知「向師傅」又點睇呢兩位職業足球員呢？「兩個都好有活力，睇得出佢哋有啲攰，但都好開心好投入咁去操，職業足球員係唔同啲。不過，如果係搏擊活動嚟講，兩個都未係好掌握到踢腳點發力，用咗好多死力，即係好用力踢落個靶度，但入唔到嘅，呢啲操多一排，知道點樣全身去用力就會掌握到，亦都會幫到佢哋喺球場上嘅發揮。勤力啲就好快見到成效，唔好學『大頭』咁懶！」OK！最尾呢段可以Cut咗佢！

大頭