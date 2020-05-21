永不放棄！韋婉婷誓圓外闖夢

中學時期因「唔夠腳」而加入校隊後，自此韋婉婷與足球結下不解之緣。轉眼十多年過去，期間「韋婉」到過美國及日本打拚，儘管結果與一紙合約無緣，但對「全職球員」依然渴望︰「我始終有個外闖嘅想法，因為好想體會一個全職球員一整季會係點樣！」

■圖、文：何彥霆（部分圖片由被訪者提供）

對韋婉婷來說，足球算不上「青梅竹馬」，卻是「一見鍾情」。在中學時間，因校隊要湊足人數才被邀加入，結果一踢就愛上，之後愈踢愈好，如今除了入選港隊，也成為一名足球教練，在沒有女足職業聯賽的香港，這算是不俗的「結局」……可是早在大專時期，韋婉婷到美國留學，參加西北地區大專院校聯賽（NWAACC），過着與職業球員無異的生活模式︰「試過一日內比賽，朝頭早6點出門口，跟住搭咗半日車，去到一兩點先到球場，然後踢3點，到5點完場，番到屋企夜晚11點。當時喺球場上喺技術、身體對抗方面都應付到，但要喺90分鐘都要保持住呢個狀態就好困難。同埋嗰邊慣性1、2點晏晝時間開波，個太陽曬到正一正，我真係去到嗰邊先試過！」

由於NCAA大學聯賽隊員多數從領取獎學金的學生中遴選出來，因此作為留學生的「韋婉」未獲錄取，儘管她之後成功入選校內另一支球隊，但在球賽缺乏競賽模式並需要自費參與下，再加上頻密操練導致腿部勞損，結果「韋婉」於半個月後便退隊，重新專注學業。

學成後返港，韋婉婷開始接觸五人足球後得到啟發，再次向「職業夢」進發︰「咁你知踢五人係可以不斷換人，但個場好細同所有嘢一落到場就好快，由你攞波嗰刻唔知要做乜，就會輸咗個波！嗰一下真正感受到，對我嘅衝擊好大，知道人哋可以有幾勁，然後個心態就開始轉。後來自從『外流』呢個term開始普及，多咗女足嘗試出去外闖，我就去諗呢樣嘢。後來機緣巧合之下問過『曾Sir』（香港足總五人足球經理曾偉忠），幫我搭到路過去日本試腳。」

儘管「韋婉」未能如願在日本的五人聯賽落班，但試腳期間得到的經驗卻受用無窮︰「喺日本練波好快，感覺係好正，我覺得喺技術上唔係跟唔到嘅，但要喺練波兩個鐘都係咁嘅速度就好難習慣。始終喺香港練波一定冇平時比賽去得咁盡，而喺日本練射波，如果個波彈番出嚟，啲球員都會第一時間衝過去再補射，你會體會到原來要咁樣練波，到比賽先至會有咁嘅效果。」對於將來，韋婉婷始終想到外國踢職業聯賽，讓她見識得更加多︰「我覺得外流係一個畀我見識頂尖足球水平嘅一道橋樑，但冇咗呢道橋樑，上面嗰層就永遠遙不可及。」

【韋婉婷Profile】

出生日期：1992年10月15日

身高：1米59

位置：中場、翼鋒

現效力球隊：公民

球衣號碼：29

疫情停工「解鎖」新技能

雖然新冠肺炎疫情在本地逐漸緩和，但學校停課及康文署「封場」的措施，令各項運動的教練收入大減，正職為足球教練的韋婉婷也不例外。然而，這位女生面對疫境態度卻相當積極，趁着這段「空白期」，為自己「解鎖」新技能——學整精品咖啡。

「韋婉」笑言自己好好彩：「原本日常嘅生活就係起身去教波，教完波夜晚練波。不過當所有嘢停晒之後，生活就冇晒規律同節奏，以前教波收入唔算好高好穩定，叫做仲有一筆錢，但真係到零收入嘅時候，就開始搵其他嘢做。我比較幸運啲，自己本身想學整咖啡，一路都因為踢波而冇時間學，依家就因為咁嘅情形，突然多咗時間去試，依家喺間咖啡店度做，學吓沖咖啡同拉花，喺呢段時間有收入之餘仲學咗樣新技能！」