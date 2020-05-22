德乙on.cc東網今周直播海登咸主場對韋恩，海登咸喺聯賽重開第一擊作客慘吞波琴3蛋，爭直接升班遇阻滯，重回主場必定加多兩錢肉緊，希望全取3分，不過，今場對手韋恩亦有料到，由於需要護級鬥心十足，上仗更爆冷擊敗「2哥」史特加，士氣正盛亦唔怕同海登咸鬥攻，加上佢哋雙閘齊齊停賽更易失波，今場捧中位數2.5球入球大。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）

海登咸上仗作客不敵波琴唔算令人太過意外，但以0比3呢個比數輸波就真係估佢唔到，因為球隊之前12場作客只失15球，但上場已經失3球，似乎球隊後防停擺後未回到神。好彩海登咸嘅升班主要對手，由榜首嘅比勒費爾德到第5位嘅格雷特霍夫全部都失分，海登咸冇被大幅拋離。今仗海登咸返回主場作賽，以佢哋近8場聯賽主場獲5勝3和表現，相信有力同對手一拚。

雙閘停賽易失波

韋恩上輪於主場補時階段，2比1絕殺次席嘅史特加，可算係海登咸不被前列拋離嘅恩人，韋恩全取3分後，現時以28分排尾16位，與12位嘅波琴只有3分距離，為咗盡快脫離降班漩渦，佢哋必定乘勇博喺海登咸身上搶分，因此一定唔會死守。

不過，韋恩今場後防都好大鑊，左右兩閘賓尼迪克洛卡同莫肯哈普特上仗齊齊攞黃牌，同樣累積5面黃牌需要停賽，對踢開3個後衞陣式嘅韋恩部署有好大影響，海登咸肯定睇住呢點喪攻。既然海登咸停擺前4場聯賽主場3次開3球或以上，今場2.5球入球大穩開。