搶W歡送隊友入伍　浦項追打首爾

韓職周五有重頭大戰上演，上季韓職4強球隊浦項制鐵同FC首爾交鋒，主場嘅浦項制鐵坐擁韓職最佳進攻組合之一，開鑼頭2場拎到4分表現理想；相反FC首爾上場雖然成功開齋，但整體表現絕不討好，浦項制鐵主場出擊向來剋住FC首爾，今仗捧主勝係信心之選。（myTV SUPER周五晚6時30分直播）

浦項制鐵上場慶尚道打吡作客被FC大邱逼和，未能取得開鑼2連勝，不過塞爾維亞進攻核心柏路斯域連續2場有波入，再次顯示出強大統治力，佢同箭頭伊祖辛高及新人王翼鋒宋敏圭組成嘅進攻鐵三角，無論創造力、速度、頭槌、射術都具備，屬韓職最強進攻組合之一，威力不容忽視。

浦項制鐵有兩閘沈相旼、金容奐同埋進攻中場許榕埈入伍前，最後1次為球隊候命，相信會更加落力，畀浦項制鐵球迷留低美好回憶。

FC首爾到訪輸多贏少

FC首爾開鑼戰輸波後，上仗迎戰弱旅FC光州亦只能小勝1球，無論新加盟嘅卡路士阿祖安奴或者老將朴主永，都完全不在狀態，縱使能夠全取3分，但演出仍然令球迷失望。事實上，FC首爾近年作客浦項制鐵都冇乜好下場，近7次作客浦項制鐵只有1勝1和5負，今場頹兵出戰凶多吉少，一於捧主勝。