港超聯　辛祖膺3月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2019/20球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，「3月最有價值球員」經過專業評審團遴選後，由東方龍獅前鋒辛祖當選。

基於新冠肺炎全球大流行關係，足總在3月的賽事，都安排在將軍澳運動場閉門進行。東方龍獅在這個月的3場「足總盃」，由初賽至4強3戰皆勝，而於該三仗都正選披甲的辛祖，合共交出4個入球，帶領東方龍獅進身決賽。

辛祖先在3月7日的「足總盃」初賽，東方龍獅8比2大勝標準流浪一役，為球隊先開紀錄的入球；繼而在3月15日的8強戰以2比0淘汰傑志，他亦在下半場貢獻打破僵局的一球；而於3月21日的4強戰5比0輕取香港飛馬一戰，辛祖也兩度建功。

東方龍獅在3月的3場賽事合共轟入15球，辛祖於前線舉足輕重，在3月港超最有價值球員選戰當中，得到約三成的支持，成為3月港超MVP。

獲獎後的辛祖坦言：「今個球季對他來說，絕對是一個特別球季，事關季初自己並不是效力東方龍獅的，但自2020年轉投之後，便獲得這個獎項對自己絕對是一個肯定，所以獲得這個獎項當然非常開心！」

辛祖自己最想多謝隊友幫助、教練李志堅及老闆的信任及支持，最後當然要多謝老婆，她全力在球場外的支持下，自己才可放心爭取更好成績，為球隊打拼！他更表示：「希望疫情過後，自己可以再為球隊努力，爭取更多錦標！」