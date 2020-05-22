東奧搞唔掂就取消？奧組委：無啲咁嘅事

國際奧委會(IOC)主席湯瑪士‧巴治日前接受官方傳媒訪問時稱，如果到明年東京奧運的新賽期仍無法戰勝疫情，奧運會將被取消，然而東京奧組委對此言論表示這個消息不是奧組委與IOC之間的共識。

巴治日前表示會盡力讓東京奧運會如期進行，但IOC、日本政府及東京奧組委等對各種困難都做好準備，他更表示日方已表示如果屆時無法戰勝疫情，舉辦奧運會非常困難，而巴治亦已向日本首相安倍晉三明確表示，2021年夏天將是東京奧運的最後期限，而這個言論則被多間媒體解讀為如果無法如期舉行則會被取消。

其實，東京奧組委主席森喜朗早前已表示東京奧運會不會因為疫情被推遲到2022年：「這種情況下，奧運會將被取消。」不過，東京奧組委首席執行官武藤敏郎周五被問到這個問題，他稱都有留意巴治的言論，但未向IOC求證。武藤敏朗表示巴治與森喜朗的言論都不是IOC與東京奧組委兩個組織的共識，他強調有充足時間準備，力求奧運如期舉辦。

東京奧運會在3月宣布推遲一年上演，但隨着疫情在全球蔓延，外界開始擔心明年夏天能否如期進行。

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