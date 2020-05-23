叉足電噬奧斯納貝克　漢諾威平手抵玩

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德乙周六早場爆中游搶分大戰，奧斯納貝克主場惡鬥漢諾威。闊別德乙8季嘅奧斯納貝克今季升班之後，表現尚算不過不失，但自去年12月中開始，被其他球隊摸清踢法後，已經9場不勝，漢諾威上輪因賽事延期多咗時間備戰建立默契，今場有望反客為主，平手盤捧漢諾威。（on.cc東網周六晚7時直播）

奧斯納貝克由德丙升上德乙之後，季初表垷一度讓人驚喜，開季5戰贏3場，但經過聯賽漫長球季洗禮，奧斯納貝克被列強摸清底蘊，於去年11月尾嘅3連勝，球隊一度出現升班希望之後，表現突然大幅下滑，由歇冬前一仗開始，直至上周聯賽經停擺後重開，合共9場聯賽不勝，接近5個月未開過齋。

奧斯納貝克弱勢主場曳

奧斯納貝克最大問題係防守唔掂，上述9戰只有1場能夠保持不失，總共失咗20球，即使主場出戰亦不見得特別有利，近4場聯賽主場只得1和3負，佢哋已經跌到第13位，未計周五成績，實際上同尾3嘅韋恩只得2分差距離，與其話係中游分子，實際上都係喺護級漩渦。

漢諾威上輪原本對特雷斯登，但因為對方有球員中咗新冠肺炎令球賽延期，變相令漢諾威多咗時間備戰，建立默契，要知道咁耐冇踢，球員之間都需要時間練波夾吓，今次真係益晒佢哋。漢諾威今季作客成績比主場更好，13戰6勝1和6負，作客成績排德乙第3，難得遇着主場表現麻麻嘅奧斯納貝克，漢諾威平手盤真係超級抵玩。