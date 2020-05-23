墨超腰斬球季 今季不設冠軍
2020年05月23日 03:35
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集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：
墨超聯賽會宣布球季腰斬，今季賽事將會取消，而且唔會設冠軍，係墨超史上第1次冇冠軍球隊。賽會之前已經宣布未來5季取消降班。
墨超首階段17輪賽事雖然已經完成10輪，但喺3月15日之後就冇再比賽，墨超聯賽會發表聲明表示，由於要遵守衞生部門嘅要求，唔好可以將球員處於危險狀態，所以聯賽冇可能繼續舉行。
墨超原本建議喺6月尾重開，而且將會閉門作賽，部分球隊亦已經開始為球員進行新冠肺炎測試，大家都以為可以開始操練，聯賽重開在即。點知拿根亞就有12名球員對病毒測試呈陽性，呢個亦係導致聯賽會決定腰斬賽季嘅最大原因。
腰斬嘅決定對榜首嘅藍十字最傷，球隊自1997年之後未攞過墨超冠軍，腰斬前喺榜首領先利昂1分，領先拿根亞同CF阿美利加5分。好彩賽會同時宣布，藍十字同利昂會代表墨超踢中北美洲冠軍盃，算做攞番個安慰獎。
各聯賽及主要錦標最新進展
1.葡超：計劃6月4日重開
2.英冠、英甲：計劃6月6日至8日重開
3.美職：暫停至6月8日
4.英超：計劃6月12日重開
5.西甲、西乙：計劃6月12日或19日復賽
6.瑞超：6月14日開咧
7.挪超：計劃6月16日開咧
8.意甲：暫定6月20日復賽
9.俄超：落實6月21日重開
10.日職、日乙、日聯盃：或7月重開
11.亞冠盃：暫定7月重開
12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽
13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討
14.巴甲：延遲開咧
15.智甲：暫停至另行通知
16.澳職：暫停至另行通知
17.巴省聯：暫停至另行通知
18.中冠盃：暫停至另行通知
19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知
20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍。未來5季取消降班
21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實
22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍
23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍
24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班
25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍
26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實
27.歐國盃：延至明年6月11日舉行
28.美洲盃：延至明年6月11日舉行