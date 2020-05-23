墨超腰斬球季 今季不設冠軍

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墨超聯賽會宣布球季腰斬，今季賽事將會取消，而且唔會設冠軍，係墨超史上第1次冇冠軍球隊。賽會之前已經宣布未來5季取消降班。

墨超首階段17輪賽事雖然已經完成10輪，但喺3月15日之後就冇再比賽，墨超聯賽會發表聲明表示，由於要遵守衞生部門嘅要求，唔好可以將球員處於危險狀態，所以聯賽冇可能繼續舉行。

墨超原本建議喺6月尾重開，而且將會閉門作賽，部分球隊亦已經開始為球員進行新冠肺炎測試，大家都以為可以開始操練，聯賽重開在即。點知拿根亞就有12名球員對病毒測試呈陽性，呢個亦係導致聯賽會決定腰斬賽季嘅最大原因。

腰斬嘅決定對榜首嘅藍十字最傷，球隊自1997年之後未攞過墨超冠軍，腰斬前喺榜首領先利昂1分，領先拿根亞同CF阿美利加5分。好彩賽會同時宣布，藍十字同利昂會代表墨超踢中北美洲冠軍盃，算做攞番個安慰獎。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：計劃6月4日重開

2.英冠、英甲：計劃6月6日至8日重開

3.美職：暫停至6月8日

4.英超：計劃6月12日重開

5.西甲、西乙：計劃6月12日或19日復賽

6.瑞超：6月14日開咧

7.挪超：計劃6月16日開咧

8.意甲：暫定6月20日復賽

9.俄超：落實6月21日重開

10.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

11.亞冠盃：暫定7月重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.澳職：暫停至另行通知

17.巴省聯：暫停至另行通知

18.中冠盃：暫停至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍。未來5季取消降班

21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行