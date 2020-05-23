英新防疫措施逼曼市雙雄放棄歐洲賽

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英國政府公布最新防疫措施，由6月8日開始，規定所有入境人士必定要自我隔離14日，換句話說，曼城、車路士、曼聯同狼隊，喺歐聯同歐霸，不論主場定作客，參賽都會有好大限制，隨時逼令佢哋放棄角逐歐洲賽。

涉及英超球隊嘅歐洲賽，包括歐聯16強次回合曼城主場對皇馬及拜仁主場對車路士，歐霸16強曼聯對寧斯及狼隊對奧林比亞高斯。

新措施出現兩個難題，首先係英超球隊主場作賽，3支作客球隊係咪願意提早入境英國隔離14日成疑問，因為咁樣會令佢哋錯過本土聯賽兩周賽事，尤其皇馬同巴塞爭西甲爭到如火如荼，呢3隊隨時向歐洲足協作出投訴，焗英超球隊放棄。

至於車路士作客完拜仁後返回倫敦，亦必須進行隔離，車仔都未必肯制，不過車路士首回合已經落後0:3，次回合都未必救得番，放棄次回合影響唔大。

消息指出，幾支球隊高層一聽到消息，即刻向文化、傳媒及體育大臣杜永敦求救，希望球員可以獲得豁免。曼市雙雄晉級形勢大好，曼城歐聯首回合作客領先皇馬2:1，曼聯喺歐霸作客寧斯亦大勝5:0。