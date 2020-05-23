【今日睇波指南】德甲榜首3雄齊上陣

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星期六又可以由下畫睇波到凌晨，韓職同德乙固然正，德甲仲利害，榜首3雄齊上陣，「1哥」拜仁慕尼黑主場迎戰法蘭克福壓軸上陣，佢哋首循環輸過畀「法福」，今場梗係要報仇。

次席多蒙特作客禾夫斯堡，「蜜蜂兵團」上周魯爾區打吡踢到曉飛，一定乘勇搶分。「3哥」慕遜加柏就要惡鬥利華古遜，雙方只係相差2分，呢場歐聯入場券「6分波」肯定鬥得燦爛。

直播表

周六3:30pm 韓職 FC江原 Vs FC城南

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周六3:30pm 韓職 水原藍翼 Vs 仁川聯

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周六6:00pm 韓職 尚州尚武 Vs FC光州

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周六7:00pm 德乙 奧斯納貝克 Vs 漢諾威

on.cc 東網

周六7:00pm 德乙 達斯泰特 Vs 聖保利

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周六7:00pm 德乙 辛特侯遜 Vs 雷根斯堡

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周六9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 多蒙特

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六9:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 利華古遜

無綫 85台Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm 德甲 柏達邦 Vs 賀芬咸

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六9:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 雲達不來梅

Now Fox +；無綫 myTV SUPER

周日0:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 法蘭克福

Now 670、Fox +；有線651、611台