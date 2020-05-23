《最後一舞》效應商機無限　波神收藏熱炒

米高佐敦繼續生金蛋，隨着《最後一舞》紀錄片風靡全球，勾起老一輩集體回憶之餘，亦撩起年輕一族認識MJ經典，相關的波神產品及珍藏品「疫」市爆紅，早陣子AJ 1戰靴破天價434萬港元成交，其他佐敦的產品亦需求大增，有外國調查顯示MJ產品的需求比去年同期勁升4倍！商家更吼準市場脈搏，策略性推出復刻版波鞋滿足市場需要，令MJ商品可謂長炒長有，成為時興的可持續發展經濟體。

球員在球場內是爭勝的主角，也是一件商品、一個品牌，愈有「故事」的頂級運動員，往往更有商業價值。米高佐敦的6隻冠軍指環及6座FMVP獎座，加上他的天賦才華、領袖風範、不懈努力、強悍性格、父子情懷，還有上天讓他遇上好拍檔柏賓、積遜教練、洛文、卡爾等等隊友，成就了公牛王朝的傳奇，從80年代開始建立、90年代創出輝煌，延綿到千禧後他再度復出效力巫師……他是唯一跨越3個「10年」都能寫下高分的球星，這一切有力的數據，使得波神的品牌在商場上屹立不倒。

據《The National》的報道，MJ的產品需求相比起去年5月份同期，急升了400%，這受惠於Netflix及ESPN播放《最後一舞》掀起的熱潮，就如喚醒了大家對真經典的價值認知。該報道指出，過去30年不少收藏家搜羅了MJ的球鞋、球衣、球星卡等產品，其中一些專業的「炒家」更視「波神」的產品為最具升值潛力。Heritage Auctions拍賣總監艾雲表示：「我相信這套紀錄片會再製造一股可持續的效應，令到他的相關產品再度狂熱起來；以米高佐敦2003年退休的角度來說，我從來未見過有人可以退下這麼多年，但突然再受歡迎起來。」

澳洲球迷及玩具歷史學家Joshua De Vaney是目前世界上，擁有最龐大MJ系列的收藏家之一，單是Figure種類也過百款，當中更有不少是獨一無二的手作，甚至未推出市場的設計。最巨型的公仔有真人Size，在他心目中全是無價寶。

《StockX》球鞋交易平台上，一雙AJ第一代芝加哥版的球鞋，價格也由3月初的900美元，急升67%至1,500美元。另外，運動球星卡Sports Card Investor的創辦人威爾遜指出：「收集球星卡是不少人的兒時玩意，這陣子很多人也從舊盒中翻出珍藏，而且珍品還是有價有市。」

而隨着互聯網的發達，昔日被視為屬於「地下交易」的絕版波鞋，現在已成為了其中一項商品交易主流。聰明的商人自不然留意到潮流的轉向，因此他們的生產線也順應新時代，「球鞋製造商現在不時推出限量版球鞋，數量很少所以特別有收藏價值，一些復刻版球鞋也特別搶手。」

《最後一舞》的影響力伸展至商品市場，所帶來的衝擊是全球性的。疫情期間，大家有沒有「愛上了」網購呢？多款與紀錄片相關的主題產品應運而生，滿足球迷的願望之餘，也令商家大賺一筆。

一系列《最後一舞》的Tee Shirt已作公開發售，最具代表性的款式是印上米高佐敦大頭的《The Last Dance》主題Tee，此外還有採截了幾個片中難忘鏡頭的印畫Tee，主色用了黑色、白色及紅色，全部都在nbaonlinejerseys.shop有售。