主場遇弱係時候開齋　水原質優恰到「仁」

韓職將於周六上演3場比賽，包括水原藍翼主場對仁川聯，雙方今季開咧後踢咗兩場，同樣仲未贏波，但要留意水原藍翼呢兩場對手係上季冠、亞軍全北汽車同蔚山現代，雖敗不辱，今場鬥實力次一級嘅仁川聯，正係打開勝利之門嘅好機會，勢必大舉進攻，首選主勝。(myTV SUPER周六下午3時30分直播)

水原頭兩場聯賽遇上勁旅全北汽車及蔚山現代，同樣力拚至最後階段先至失守，表現絕對有交代。特別係上場硬撼蔚山，更加一度領先2球，但臨尾因為門將盧東件犯錯導致輸波，實在唔抵，相信今場會打醒十二分精神。

水原藍翼鋒線好高質素，新加盟嘅波斯尼亞前鋒蘇利文卡碧上場轟入加盟後首個士哥，信心已有明顯改善。上季神射手阿當泰加特上場僅後備上陣，今場應該會擔正，兩位外援聯手，攻力有保證。加上水原藍翼上場輸得冤枉，今場爭勝鬥心肯定更加強。

仁川聯作客往績蝕章

另一邊廂，仁川聯頭兩場聯賽同以0比0悶和FC大邱及FC城南，貫徹以往保守作風，呢種踢法往往令球隊陷入被動，尤其係今場作客勢必捱打。翻查仁川聯近5次作客水原藍翼，就輸咗4次，總共失咗14球，可見仁川聯「穩健防守」遇上水原藍翼，就變成中門大開，預料今場難逃一敗。