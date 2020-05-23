紐卡素賣盤獲批　普捷天奴帶雙星登場

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多間英國媒體報道，沙特阿拉伯王儲用3億英鎊收購紐卡素一事，雖然收到多方面反對，不過英超聯賽會已經通過交易審批，估計6月1號可以正式公布。雖然審批結果只係啱啱出爐，不過胸有成竹嘅紐卡素早就展開組軍方案，「準領隊」普捷天奴周六(23號)率先暗示即將加入，據報菲臘比古天奴同加里夫巴利兩大巨星，亦會成為紐卡素「王牌收購」。

隨住紐卡素賣盤獲批評消息出現，前熱刺領隊普捷天奴隨即放風：「抖咗6個月，我個油缸已經入滿！我嘅團隊搵緊一間有『完美發展計劃』嘅球隊，我唔會限定要去咩聯賽，當然英超很我嘅最愛，亦係全球最佳聯賽。」普捷天奴更表明唔介意執教唔係Big 6球隊：「邊6隊係Big 6？熱刺同阿仙奴依家都唔係前6，所以我哋唔可以睇小任何球隊。」

普捷天奴嘅言論，基本上就係為教紐卡素開綠燈，而紐卡素嘅「完美發展計劃」，自然包括轉會事場大事擴軍，據報佢哋已經瞄準志切重返英超嘅菲臘比古天奴同加里夫巴利，兩人所屬球會巴塞隆拿同皇家馬德里一直都想放人，紐卡素只要肯科水，成事機會絕對唔細。