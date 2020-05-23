專欄輪住嚟　「嵐嵐」乖，唔使擔心細佬妹

本地足球圈好多球員都有養狗狗，大部分直情當毛孩係屋企人。同我最老友應該就係林嘉緯嘅「芝治」，因為由佢第一日跟「嘉緯」返宿舍，我已經同佢見面，之後睇住佢大、睇住佢多咗個好頑皮嘅細佬「蝦頭」。

雖然識咗「芝治」同「蝦頭」好耐，但做得訪問最多嘅並唔係佢兩個，而係「唐文」唐建文嘅「嵐嵐」同「隊長」。「唐文」同太太Hailey未結婚，兩人中間已經有兩個寶貝「嵐嵐」同「隊長」喺度，之後大仔「信信」同細女「程程」先後出世，由一家四口變成一家六口，一家人都生活得好Happy。喺一對仔女嘅成長過程中，「嵐嵐」同「隊長」就好似哥哥咁，照顧同保護兩個細佬妹。

2020年5月17日，16歲嘅「嵐嵐」走了，「唐文」喺facebook post咗相同心聲如下：

終於要走了

信信：嵐嵐冇其他人，只有我地，所以要好好咁照顧佢。

我：你細個行都未行得好嘅時候，每日同你一齊嗰個就係佢，你有時大力炆佢d毛，佢都忍耐冇鬧你，總係喺你附近，係嵐嵐照顧你先。

信信唔再係BB，已經長大成小朋友，多謝你幫我保護他

多謝你教我照顧是怎麼一回事

多謝你教我什麼是責任

多謝你的愛

多謝你選我做你主人

Love you.......嵐嵐

隔住個Mon都感受到嗰種愛同傷痛。希望「嵐嵐」去到彩虹橋，可以自由自在做自己想做嘅嘢，唔使擔心細佬妹，「隊長」會幫手照顧佢哋。

大頭