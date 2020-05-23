除咗踢波最鍾意做乜？陳港斌你問佢答

由於港超聯要到8月中先重開，《我撐同球員傾吓偈》呢個環節，仲會同大家見面多一段時間。今次「大頭」就搵嚟港超聯入面，其中一位讀到書嘅球員，佢就係效力冠忠南區嘅後衞陳港斌喇！

助教沈國輝：「你好呀！陳港斌，想問吓你，我知你係大學畢業的，可唔可以分享一吓，你又返學又練波同比賽嘅心得，畀依家仲讀緊大學嘅年輕球員呀！我好欣賞你又踢得又讀得。仲有呀，你覺唔覺得南區12號許宏鋒好勁呀，你同佢好唔好朋友㗎？我都幾欣賞佢㗎。」

陳港斌：「我覺得時間分配同自律好緊要，我仲返緊學嗰陣，球會都好好，會畀時間我去返學，而唔使練足晒波，令我喺兩方面都可以平均發展。我都覺得許宏鋒好有能力，喺香港一定有好好嘅發展！我哋都好好朋友，有時仲會一齊出去行山！但希望上一次嘅經歷，唔會令佢嚟緊唔敢再同我哋去行山。」

Q：「『斌仔』，有冇心郁郁好掛住踢波啊？」

陳港斌：「我諗唔係淨係我餓波，球員同球迷都一樣餓波。」

Q：「敢問一下，你會否覺得自己的職業生涯去到現在是陷入了樽頸位？因為你在冠忠南區一直也處於正選和後備之間。」

陳港斌：「多謝你嘅問題。我覺得自己其實都叫處於樽頸位，但係個問題係樽頸位之後個結果係點樣。因為好多球員都唔會一帆風順，過到難關或者樽頸，先可以令自己更進一步。」

Q：「有乜嘢嗜好？」

陳港斌：「我平時鍾意同啲球員去行山，好似對上一次，就同咗許宏鋒以及助教沈國輝，去咗行蚺蛇尖。」

Q：「173打中堅係明顯唔夠，有乜嘢令你能夠彌補呢個不足？」

陳港斌：「我覺得自己嘅預判能力，同時速度可以補救到我先天嘅不足。」

南聯足球會 ：「可唔可以得閒嚟教吓我哋班街坊踢波？」

陳港斌：「又唔好咁講，大家互相交流吓啫，我相信我都會從中有得益。」

Q：「『港斌』你認為大專比賽同港超聯氣氛分別大嗎？你自己較享受代表大學定球會比賽？」

陳港斌：「我覺得分別都幾大，因為超聯有具組織性嘅球迷支持，我哋亦有自己嘅會歌。我會比較享受球會比賽，因為超聯比賽相比下更激烈，亦希望喺具競爭嘅環境下繼續進步，所以我會揀超聯比賽。」

Q：「知道你今年專登操大隻咗，想問吓喺速度上有冇犧牲？同埋上次頂入咗港超生涯第一球，會唔會之後多啲上前參與進攻？」

陳港斌：「首先多謝你先，一開頭會有影響，但係加番速度訓練後，感覺上都同之前冇乜分別。會吖！我都好鍾意進攻。」

Q：「你係咪細細個就已經打中堅？見到你喺南區踢過幾個位，其實你會鍾意踢邊個位置多啲？有冇為自己訂立一啲目標？」

陳港斌：「我踢青年軍嗰陣係踢防守中場，之後就愈打愈後，踢咗中堅。我自己會鍾意踢右閘多啲，因為會有多啲參與進攻嘅機會。暫時有穩定嘅上陣時間去表現自己係首要目標，同時希望今季可以少啲傷病，因為之前試過大傷，對球員嚟講唔係一件好事。」

Q：「你覺得自己擅長對付高大而慢嘅球員抑或矮小但快嘅球員呢？」

陳港斌：「你呢條問題幾好，我自己都有諗過，我比較鍾意對一啲高大而慢嘅球員。」

Q：「想知道你踢青年軍同期隊友你最欣賞邊位？同埋係乜嘢驅使你成為職業足球員？係愛定堅持啊？」

陳港斌：「當時我最欣賞陳志琛！喺青年軍入邊我最好嘅朋友都係佢。係堅持同興趣呀！」

Q：「之前有報道話你踢法似連格，會唔會踢前啲進取啲？」

陳港斌：「嚟緊自己位置上都可能有轉變，而其實我自己都好鍾意進攻，希望嚟緊呢個球季能夠做到助攻助守。」

Q：「邊一場比賽係最深刻？」

陳港斌：「現時為止，2016年『高級組銀牌』決賽對我嚟講係最難忘。因為係我第一次踢超聯嘅決賽，而當時大約得幾度，呢個天氣喺香港比賽都唔會成日遇到。」

Q：「有冇邊個球員係你嘅學習對象？」

陳港斌：「Sergio Ramos（沙治奧拉莫斯） is the best defender in the world.」

Q：「『港斌』， 以前90年代東方王朝是全華班防線（不計龍門）， 你認為這一代華人球員也能孭起一條港超防線嗎？」

陳港斌：「我覺得華人球員當然有能力去鎮守港超球隊防線，例如：『傑仔』（徐宏傑）、『學銘』（劉學銘）、『大細佬』（梁冠聰和梁諾恆），佢哋都係一班有能力嘅後防球員。」

Q：「點開始你嘅足球生涯？」

陳港斌：「我係由踢街波開始我嘅足球生涯，當時參加小童群益會興趣班，之後就跟啲大哥哥一齊踢，踢到依家咁。」

Q：「你好！請選出現時港超的最佳3名後防球員。另外，請問你心目中的現今最佳香港隊防線是哪4位？」

陳港斌：「排名不分先後，艾華度、艾里奧（圖）、羅拔圖；艾里奧、『傑仔』、『細佬』、羅拔圖。」

陳港斌感言：「多謝『我撐本地波』同『大頭』嘅邀請，希望疫情可以快啲完結，盡快喺球場上見到各位。身體健康！」