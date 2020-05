除咗踢波最鍾意做乜？陳港斌你問佢答

由於港超聯要到8月中先重開,《我撐同球員傾吓偈》呢個環節,仲會同大家見面多一段時間。今次「大頭」就搵嚟港超聯入面,其中一位讀到書嘅球員,佢就係效力冠忠南區嘅後衞陳港斌喇!

助教沈國輝:「你好呀!陳港斌,想問吓你,我知你係大學畢業的,可唔可以分享一吓,你又返學又練波同比賽嘅心得,畀依家仲讀緊大學嘅年輕球員呀!我好欣賞你又踢得又讀得。仲有呀,你覺唔覺得南區12號許宏鋒好勁呀,你同佢好唔好朋友㗎?我都幾欣賞佢㗎。」

陳港斌:「我覺得時間分配同自律好緊要,我仲返緊學嗰陣,球會都好好,會畀時間我去返學,而唔使練足晒波,令我喺兩方面都可以平均發展。我都覺得許宏鋒好有能力,喺香港一定有好好嘅發展!我哋都好好朋友,有時仲會一齊出去行山!但希望上一次嘅經歷,唔會令佢嚟緊唔敢再同我哋去行山。」

Q:「『斌仔』,有冇心郁郁好掛住踢波啊?」

陳港斌:「我諗唔係淨係我餓波,球員同球迷都一樣餓波。」

Q:「敢問一下,你會否覺得自己的職業生涯去到現在是陷入了樽頸位?因為你在冠忠南區一直也處於正選和後備之間。」

陳港斌:「多謝你嘅問題。我覺得自己其實都叫處於樽頸位,但係個問題係樽頸位之後個結果係點樣。因為好多球員都唔會一帆風順,過到難關或者樽頸,先可以令自己更進一步。」

Q:「有乜嘢嗜好?」

陳港斌:「我平時鍾意同啲球員去行山,好似對上一次,就同咗許宏鋒以及助教沈國輝,去咗行蚺蛇尖。」

Q:「173打中堅係明顯唔夠,有乜嘢令你能夠彌補呢個不足?」

陳港斌:「我覺得自己嘅預判能力,同時速度可以補救到我先天嘅不足。」

南聯足球會 :「可唔可以得閒嚟教吓我哋班街坊踢波?」

陳港斌:「又唔好咁講,大家互相交流吓啫,我相信我都會從中有得益。」

Q:「『港斌』你認為大專比賽同港超聯氣氛分別大嗎?你自己較享受代表大學定球會比賽?」

陳港斌:「我覺得分別都幾大,因為超聯有具組織性嘅球迷支持,我哋亦有自己嘅會歌。我會比較享受球會比賽,因為超聯比賽相比下更激烈,亦希望喺具競爭嘅環境下繼續進步,所以我會揀超聯比賽。」

Q:「知道你今年專登操大隻咗,想問吓喺速度上有冇犧牲?同埋上次頂入咗港超生涯第一球,會唔會之後多啲上前參與進攻?」

陳港斌:「首先多謝你先,一開頭會有影響,但係加番速度訓練後,感覺上都同之前冇乜分別。會吖!我都好鍾意進攻。」

Q:「你係咪細細個就已經打中堅?見到你喺南區踢過幾個位,其實你會鍾意踢邊個位置多啲?有冇為自己訂立一啲目標?」

陳港斌:「我踢青年軍嗰陣係踢防守中場,之後就愈打愈後,踢咗中堅。我自己會鍾意踢右閘多啲,因為會有多啲參與進攻嘅機會。暫時有穩定嘅上陣時間去表現自己係首要目標,同時希望今季可以少啲傷病,因為之前試過大傷,對球員嚟講唔係一件好事。」

Q:「你覺得自己擅長對付高大而慢嘅球員抑或矮小但快嘅球員呢?」

陳港斌:「你呢條問題幾好,我自己都有諗過,我比較鍾意對一啲高大而慢嘅球員。」

Q:「想知道你踢青年軍同期隊友你最欣賞邊位?同埋係乜嘢驅使你成為職業足球員?係愛定堅持啊?」

陳港斌:「當時我最欣賞陳志琛!喺青年軍入邊我最好嘅朋友都係佢。係堅持同興趣呀!」

Q:「之前有報道話你踢法似連格,會唔會踢前啲進取啲?」

陳港斌:「嚟緊自己位置上都可能有轉變,而其實我自己都好鍾意進攻,希望嚟緊呢個球季能夠做到助攻助守。」

Q:「邊一場比賽係最深刻?」

陳港斌:「現時為止,2016年『高級組銀牌』決賽對我嚟講係最難忘。因為係我第一次踢超聯嘅決賽,而當時大約得幾度,呢個天氣喺香港比賽都唔會成日遇到。」

Q:「有冇邊個球員係你嘅學習對象?」

陳港斌:「Sergio Ramos(沙治奧拉莫斯) is the best defender in the world.」

Q:「『港斌』, 以前90年代東方王朝是全華班防線(不計龍門), 你認為這一代華人球員也能孭起一條港超防線嗎?」

陳港斌:「我覺得華人球員當然有能力去鎮守港超球隊防線,例如:『傑仔』(徐宏傑)、『學銘』(劉學銘)、『大細佬』(梁冠聰和梁諾恆),佢哋都係一班有能力嘅後防球員。」

Q:「點開始你嘅足球生涯?」

陳港斌:「我係由踢街波開始我嘅足球生涯,當時參加小童群益會興趣班,之後就跟啲大哥哥一齊踢,踢到依家咁。」

Q:「你好!請選出現時港超的最佳3名後防球員。另外,請問你心目中的現今最佳香港隊防線是哪4位?」

陳港斌:「排名不分先後,艾華度、艾里奧(圖)、羅拔圖;艾里奧、『傑仔』、『細佬』、羅拔圖。」

陳港斌感言:「多謝『我撐本地波』同『大頭』嘅邀請,希望疫情可以快啲完結,盡快喺球場上見到各位。身體健康!」