首相親口確認　西甲最快6.8可復賽

西班牙首相桑切斯周六（23日）發表講話，親口確認西甲最快可以喺6月8日正式重開：「西班牙已經做咗應該做嘅事，依家係時候重新展開日常活動，由6月8日開始，在所有必要嘅衞生措施及安全條件許可下，西甲將可以重開。」由於6月8日係星期一，如果按照慣例，西甲有可能會喺同一個周末、即早前報道嘅6月12日復賽。

日前有報道指西甲聯賽會已決定喺當地時間6月12日周五晚重啟聯賽，首場比賽會係塞維利亞打吡貝迪斯對西維爾，只需等候政府正式批准，便會有正式公布，如今桑切斯正式開綠燈，相信西甲會成為繼德甲之後、4大聯賽中第2個正式重開嘅聯賽。

目前各支西甲球隊已開始復操，並跟足政府指引進行唔多於10人嘅隔離操練。西甲停擺前，巴塞隆拿以27戰得58分排榜首，皇家馬德里則以2分落後排第2位，各隊剩餘11輪比賽。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：計劃6月4日重開

2.英冠、英甲：計劃6月6日至8日重開

3.西甲、西乙：最快6月8日復賽

4.美職：暫停至6月8日

5.英超：計劃6月12日重開

6.瑞超：6月14日開咧

7.挪超：計劃6月16日開咧

8.意甲：暫定6月20日復賽

9.俄超：落實6月21日重開

10.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

11.亞冠盃：暫定7月重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.澳職：暫停至另行通知

17.巴省聯：暫停至另行通知

18.中冠盃：暫停至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行