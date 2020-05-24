癲！拜仁法福唔見5字唔收手

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拜仁慕尼黑同法蘭克福呢對歡喜冤家，又為廣大球迷炮製一場入球騷喇！拜仁開頭輕鬆領先3:0，但一度被法蘭克福追番兩粒，搞到又要發力，最終5:2大炒對手，係雙方近5次對賽，第4次比數出現「5」字，大盤客不論賽前定走地玩大，一樣執到笑。

拜仁首循環作客法蘭克福曾大敗1:5，今場要報仇，一開波就喪攻，利雲度夫斯基12分鐘射中楣已經作出警告，結果5分鐘後開紀錄，梅拿左路傳中畀中場哥列斯卡射入。完半場前，左閘阿方素戴拿斯傳中，梅拿控定再士哥，拜仁擴大比數至2:0。

下半場開波48秒，利雲度夫斯基就接應高文傳中頂成3:0。以為大局已定，但法福後衞軒達艾加喺3分鐘內連入兩球，一度追成2:3。拜仁梗係驚失分，再度施壓後，憑阿方素戴拿斯入番1粒，再加上對方後衞軒達艾加擺烏龍，拜仁終贏5:2，大勝一場迎下仗國家打吡。

連同今仗，拜仁同法福近5次交手，有4次見到「5」字，包括今季首循環法蘭克福贏5:1，上季尾聯賽拜仁主場亦係贏5:1，而上季德超盃拜仁又以5:0作客大勝法福。