亞洲1哥孫興民身價縮水　武磊排第10

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由於新冠肺炎爆發影響球員身價，《轉會市場》最近更新咗亞洲球員身價排行榜，熱刺中場孫興民雖然身價由8,000萬歐元，縮水至6,400萬歐元，但仍然係亞洲1哥。

身價排行榜前10名有5人嚟自日本，分別係中島翔哉、久保建英、富安健洋、南野拓實、鐮田大地。其中，中島翔哉身價縮咗400萬歐元，以1,600萬歐元緊隨孫興民排第2。

至中國球員武磊亦殺入前10，上次《轉會市場》公布「武球王」嘅身價為1,000萬歐元，排名11位。今次武磊身價雖然跌至800萬歐元，但整體排名反而上提升咗1位，同馬菲賴恩及鐮田大地齊齊排第10。

亞洲球員身價 Top 10：

1. 孫興民 6,400萬歐元（南韓/熱刺）

2. 中島翔哉 1,600萬歐元（日本/波圖）

3. 阿斯蒙 1,450萬歐元（伊朗/辛尼特）

4. 久保建英 1,350萬歐元（日本/馬略卡）

4. 李康仁 1,350萬歐元（南韓/華倫西亞）

4. 富安健洋 1,350萬歐元（日本/博洛尼亞）

7. 黃喜燦 1,000萬歐元（南韓/薩爾斯堡）

7. 南野拓實 1,000萬歐元（日本/利物浦）

9. 阿倫穆爾 950萬歐元 (澳洲/白禮頓)

10. 武磊 800萬歐元（中國/愛斯賓奴）

10. 馬菲賴思 800萬歐元 (澳洲/白禮頓)

10. 鐮田大地 800萬歐元（日本/法蘭克福）