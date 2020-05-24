雙料MVP祖利亞弗爆　追蔚山熱W冇辛釜

要數韓職開季頭2輪最搶鏡球隊，非冠軍熱門蔚山現代莫屬！呢支豪華大軍開咧後連取2場漂亮勝仗，進攻火力之強亦未有令球迷失望，今日主場迎戰新升班嘅釜山偶像，有如餓虎擒羊，1.42倍主勝十拿九穩，絕對值得熱捧。(無線85台周日下午6時直播)

蔚山現代季前大事擴軍，論球員質素可以話係大超班，唯一令人擔心嘅默契問題，經過頭2輪之後，疑慮亦一掃而空。繼開鑼戰4比0大炒尚州尚武後，上場又喺落後2球下反勝水原藍翼3比2，絕地反擊贏波更令士氣更加高昂。巴西前鋒祖利亞尼加奧連續2場梅開二度，接連兩周當選K聯賽MVP，狀態弗到漏油，星級新兵李青龍上場亦交出助攻，強如挪威前鋒比安莊臣都要坐喺後備席等機會，主帥金度勳場場為揀人頭痛，個個球員都會打醒十二分精神，蔚山強勢難以抵擋！

姜敏壽倒戈難抗舊主

採取主攻踢法嘅釜山偶像升班後，似乎仍未適應韓職節奏，連續2場都係有好表現下輸波，尤其蔚山舊將姜敏壽年事已高，防線應付高空波出現極大漏洞，上場對全北汽車所失2球，都係被對方高波傳中攻陷。釜山偶像縱使踢出悅目嘅組織，但效率卻係偏低，變成好睇唔好食。翻查往績，蔚山近4次對釜山取得3勝1和佳績，目前無論各方面都喺對手之上，主勝實食冇黐牙！