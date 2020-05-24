專欄輪住嚟　 孫銘謙，畀心機！

入行以嚟，自問都算係一個勤力同好少向上司Say No嘅體記，但其實都有唔鐘意做或者怕做嘅嘢。

之前凡有出名嘅外隊嚟香港，傳媒都會千方百計，希望可以做到獨家嘢、特別嘢，租埋同一間酒店、喺門口扮球迷、同球隊嘅帶街扮Friend都係方法嚟。最直接嘅，就係擺人喺酒店門口，一見有球星出嚟就跟，公司有安排到車同車手就梗係好，但人手緊張喺上嚟，截的士追都成日會發生。「大頭」係男人，加上影相有啲把握，所以就算無車牌，嗰時都會被安排去做夜晚嗰更嘅追踪，攞住枝大光圈鏡，坐喺同事架車度，一見有料到就追。好記得當年曼聯嚟香港，老細要我試吓跟高爾同約基，日光日白就話啫，夜晚都幾高難度。同埋人哋係球星，都知實有記者喺出面捕，唔同仲會行正面出嚟再攬女咩！幾鑊食白果，最憎！

90年代入行，體記分得好清楚，一係本地足球，一係本地雜項，同外國有關嘅就係外電。好記得當時就算做完晨操做午練加埋夜波，由朝做到晚都唔會有怨言，但一旦多雜項嘢，要我客串一單我都唔願，因為我真係唔識。同嗰時成日覺得，雜行啲行家好嘈同好惡，好驚見到佢哋，哈！哈！

另外仲有樣到依家唔鐘意做嘅，就係寫啲事非、負面嘢，好似和富大埔咁，一早聽到好多嘢，好似遲出糧、唔出糧、出少糧，又或者邊個辭職、邊個唔玩等等，但寫呢啲嚟有咩意思？真係有大鑊嘢，球會自己會公布㗎啦！寫就寫啲正面啲嘅，「孫銘」去南韓試腳單嘢，聽講有啲進展喇，如無意外會喺8月起行，過去會試一隊K2球隊先，再睇情況會唔會試多一、兩隊。對於呢次嘅機會，「孫銘」就有咁嘅諗法：「去得成，試咗先，真係有球會要，先再諗出場同發展機會，同埋對我自己進步有冇幫助。當然仲要同屋企人商量，到時先再打算。」

「孫銘」畀心機，希望你8月成到行，祝你好運。

大頭