再赴立法會解畫前　足總又爆混帳

足總主席貝鈞奇與CEO溫達倫，將於下周五（6月5日）第二度出席立法會政府帳目委員會，再就早前審計署報告的內容向議員解畫，包括足總的行政及管治、帳目，以及2018年招聘港隊主教練不合程序等問題。而在足總主席和CEO再赴立法會前，就再有混帳事件流出，懷疑有足總教練在2019年1月申請馬會撥款資助的教練職位之過程中，其「足總職位申請表」申報虛假資料，以及有人涉嫌包庇和利益輸送，當中包括足總高層。

足總在2018年8月招聘韋特（Gary White）的事件上鬧得滿城風雨，程序被指充滿問題，包括前任CEO未有申報與韋特相識等等。其後民政事務局收到投訴，經審視足總提交的相關文件後，認為足總未有依足招聘程序，並要求足總必須嚴肅處理。及後，足總聘請顧問公司Ernst and Young作獨立調查報告，並在2019年1月收到的報告中，獲提出多個與招聘程序有關的建議。豈料，足總在同一個月聘請教練時，又再重蹈覆轍，涉嫌再次出現嚴重問題。

據流出的一份去年12月10日，由足總組織發展委員會（ODC）提交的文件顯示，某足總教練向足總申請由香港賽馬會撥款每年100萬港元開設的另一教練職位，在其本人遞交的求職信和履歷表中所見，他在2008年到2013年，擔任某英國社區體育基金會的總教練，負責在中、小學中的體育堂中，提供欖球、板球、體操、網球、羽毛球、足球、籃球和投球之訓練，並擔任該基金會的女子隊及女子U15隊的主教練，以及於2013年到2014年期間擔任某地方的公開學院擔任教練，職責包括向16至19歲學員教授BTEC課程、統籌學院每日日程，包括訓練、比賽和招募等，以及參與半職業球會的訓練和管理工作。總括而言，該申請者在家鄉的正職應是體育教師，兼職業餘足球教練。

然而在足總的職位申請表上顯示，他在2008年到2013年，任教與該市同名的英格蘭球會（曾出戰英甲、英冠及英超）；在2013年到2014年期間擔任職業足球隊主教練，以至一隊助理領隊，與其原先遞交的履歷表有明顯出入，由從事教師的工作變成專業足球教練。惟他本人有在該職位申請表上簽名，而足總秘書處負責面見申請人的高層，在聘請過程和之後，都對相關履歷資料與職位申請表有明顯出入，視若無睹。

最惹人猜疑之處，乃該申請者竟在「要求薪金」一欄，填上接近馬會撥款上限的雙倍人工，更加吊詭的是，足總非但接納，更以多於其要求，將月薪進一步提升至馬會撥款全數，並在2019年2月舉行的董事會中，未經董事們詳細討論，就由總幹事宣布當時主席運用緊急權力通過相關聘請條件。

雖然未知當中是否涉及利益輸送，或其他人為失誤，但馬會並未有繼續相關撥款，該名教練亦已於1年約滿後在本月中離港。現屆足總董事局在獲悉事件後，亦未有向秘書處高層及當事人，就整個聘請程序作出調查和跟進，難免令人覺得有包庇之嫌。

聘韋特程序獨立調查報告

「被消失」10個月

揭發新一輪聘請教練出現程序問題的足總組織發展委員會（ODC）提交的內部報告，同時亦提到由顧問公司Ernst and Young所作的獨立調查報告，曾「被消失」10個月！

一如上文提及，足總在2018年9月被揭發在聘請港隊教練的糊塗帳後，有關方面委託四大行之一的Ernst and Young，就聘請韋特擔任香港隊主教練的程序，進行獨立調查報告。足總在2019年1月收到Ernst and Young提交的報告，當中內容包括調查結果及建議。

但其後該報告一直未有在足總的董事局會議上出現，直至由新一屆的ODC成員發現，才得以重見天日。本來ODC曾計劃在今年2月就該獨立調查報告召開會議，惟遲遲未能成事，似乎有人不願面對該獨立調查報告之內容。

惟審計署的報告中，大部分着眼點都與該獨立調查報告相符，下月5日便要再上立法會，絕對是避得一時，避不了一世，問題始終都要面對！