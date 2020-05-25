曼聯未能續借　恩哈路月尾返中超

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如果話波基斯費南迪斯係曼聯近年最佳收購，今年初同期加盟嘅前鋒恩哈路都算曼聯最佳借將，不過曼聯就恩哈路嘅續借及收購談判均毫無進展，英國傳媒報道，當這位30歲射手於5月31日借用期滿，便會重返上海申花，結束短暫嘅紅魔生涯。

曼聯今年初由上海申花借用恩哈路，原定計劃僅借用半季，完成英超球季後便會歸還，但新冠肺炎疫情打亂一切，聯賽尚餘9輪，曼聯僅落後車路士3分排第5，恩哈路在短短2個月時間上陣8場入4球1助攻，是球隊重上軌道一大助力，但由於英超停擺，聯賽重開後其借用期已過，無法為曼聯完成賽季。

英國《太陽報》報道，曼聯一直與上海申花進行2000萬鎊(約1.9億港元)買斷談判，但並無進展，曼聯退而求其次希望續借恩哈路3個月，但已遭申花拒絕，對方希望恩哈路按原定日期歸隊，為申花備戰中超新球季。

申花為恩哈路續新約周薪為40萬鎊，但曼聯只能支付13萬鎊周薪，就算計埋獎金仍然少申花一大截，曼聯喺呢方面鬥唔過中超土豪，加上拉舒福特背部傷患已康復，因此恩哈路將會告別曼聯，重返中超比賽。