周健宏夥拍前甲一球員推出健康韓食外賣平台

香港首位征戰KBL的中鋒周健宏開設韓式咖啡店不到一年，近月他又與前甲一球員鄧志傑合作，以中央廚房形式在外賣平台推出健康韓國料理，這個「港韓」混血兒希望為飲食界帶來新氣象：「我們想食物健康一點之外，亦想減少使用塑膠、追求環保，成本可能貴一點，那就賺少一點吧。一直沒有人做就不會有改變，總要有人踏出第一步，這是一個挑戰。」在這個講究速食的年代，真的可以很天真的說愛嗎？ 文：余樂詩

13年前一個3人籃球賽，周健宏在18歲以下組別得獎，當年頒獎的永倫球員名叫鄧志傑（Larry）。「我記得有個頗高大的肥仔，他那隊贏了，雖然得分應該不是他最高，但他搶了好多個籃板球。不久之後，周健宏就成為學界響噹噹的人物，常在報道見到他。」鄧志傑說起二人相識的經過，兩個年紀相差12年的人，終於在去年找到交叉點。已投身飲食界7年的Larry回憶說：「去年我們在朋友聚會重遇，阿宏說他在西營盤開了一家咖啡店，和我的餐廳竟然只隔一條街！」

一個飲食界初哥，遇上兩家餐廳的老闆，隨即一拍即合，Larry更把旗下中央廚房的「韓國菜」新計劃給「肥宏」全權負責，成為他的個人品牌「韓舍拌飯」。Larry表示，中央廚房能夠節省成本，適合有意創業、進軍飲食界的年輕人，「員工佔飲食業成本約3成，而這個廚房就能將那個成本減至1成，現時這裏已推出日本便當、漢堡包等菜式，我們希望和更多品牌合作，最終打造成一個『虛擬food court』」，最近很多人因為疫情留在家中，中央廚房生意額亦有所提升，而「肥宏」的品牌預計於6月中在外賣平台上架，有望食住這個外賣熱潮。

五色養生肥仔變肌肉男

我們叫慣了「肥宏」，可是昔日250磅的胖子其實已搖身一變成為肌肉男，好久沒有與「肥」字扯上關係。試過節食減肥減到暈，又試過乾脆把西蘭花和雞胸肉攪成汁喝掉，他表示減肥其實毋須這般辛苦，營養餐也可以「好味」：「我賣的食物一定是我會食的東西。大家都知道我是肥仔，我想食健康的食物，所以我不會賣垃圾食物。」韓國人講究「五色養生」概念，而傳統拌飯的蘿蔔、冬菇、菠菜、豆芽、雞蛋正好集齊紅、黃、綠、黑、白5種顏色，為身體提供所需營養。周健宏對此作出改良，新品牌主打的「石頭飯」將傳統和新派元素融合：「我們的傳統辣椒醬沒有加味精，另外客人可自選營養配搭，可加魚、牛油果等，白飯之外，也可選藜麥或糙米。藜麥石頭飯，未試過吧？」

周健宏在2016年被蔚山現代太陽神選中，成為征戰韓國職業籃球聯賽的香港第一人，可惜因為重傷被迫回港，去年他圓夢開咖啡店又遇到疫情重擊，不過他樂於擁抱挑戰，更藉機感激團隊不離不棄：「我常說做生意和打籃球一樣，需要有好的團隊，大家分工合作。開咖啡店比想像中難好多，這個時勢仍然捱得住都是靠他們。」外賣店走有機兼環保路線，「肥宏」已有心理準備賺得不多：「我始終覺得，沒有人做的話，就不會有改變，這是一個挑戰。正如我去韓國，為甚麼要參加選秀？因為我覺得香港人可以做得更多、可以被更多人認同，但首先要有人行出來。」

虛擬food court 推崇「SLOW」

鄧志傑千禧年代從澳洲回流香港效力永倫，球員時代的他同樣是那些打完球到茶記吃雜扒的人，但自從父親、朋友及隊友陳子浩相繼患癌，令他重新審視健康，不斷研究保健方法，發現影響健康有五大要素，包括：飲食、睡眠、環境、壓力及運動。從事廣告業的他，之後毅然轉行投身飲食界，積極推廣有機食物：「衣食住行當中，我們對食有最多『投票』的機會，每天起碼食三餐，但為甚麼我們仍然盲目地只看甚麼最便宜、最方便？我知道有很多人都想食得健康少少，但又未到食齋，其實肉、海鮮都可以有機的。」

Larry的兩家餐廳，以及他和周健宏的「虛擬food court」都推崇「SLOW」理念：Sustainability（可持續性）、Local（本土）、Organic（有機）、Wellness（健康）。事實上，他的餐廳連小籠包都要使用有機肉、新鮮雞湯，一開始中菜廚師感到很難適應，紛紛向老闆抗議。Larry笑說：「他說：『不用味精、不用雞粉，即是綁起我的雙手！』我說你家中有小朋友，你煮飯會不會用味精？他說不。那好吃嗎？好吃。那麼你能給你兒子吃，為甚麼不能給我們吃？」作為老闆，Larry給予他的廚師們最大信心：「只要你不用『師傅』（味精），我就給你最好的材料。」中菜餐廳近月生意額大跌3分之2，他的團隊積極求變，與中醫合作推出「抗疫」湯水。

傷勢康復開始入樽

29歲的周健宏期待在飲食界大展拳腳，但不要誤會，籃球依然排在他的第一位。經歷過右膝髕腱「林書豪式重創」後，這位中鋒將於今季回歸香港甲一籃球，全力協助滿貫爭冠。「來到新球隊訓練兩個月，可惜疫情令訓練被迫暫停，朱Sir（朱耀明）叫我不用急，養好身體不要再受傷，所以我在復健下了很多功夫。」他表示腳傷已康復8、9成以上，現時只能默默等待重回賽場的一刻。「好番好多，上星期和Larry他們打球都開始入樽了，開季之後不會有心理包袱。」

7年後回港的第一個球季就來到一支全力衝冠的球隊，他表示會以平常心面對：「老闆已給我們最好的東西，我要做的是發揮最好，和隊友、教練配合，今季全隊目標一致向冠軍進發。我自己就想再次在球隊得到肯定，重回應有或更好的水準。」他的願望清單還有一個：「好想再打職業籃球。」

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