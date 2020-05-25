港超聯　查維斯談去向：或轉投其他聯賽

早前與冠忠南區提早解約的澳洲前鋒查維斯，離隊後已回到家鄉，近日他接受當地傳媒訪問，談及自己近況以及征戰香港本地賽事的經歷，更透露未來不排除會接受新挑戰，轉投其他聯賽。

今季各項賽事曾為冠忠南區上陣19次，攻入12球的查維斯，早前與球會達成協議提早離隊，於香港球壇的生涯亦暫告一段落，他接受訪問時就提及與球會「分手」的原因：「球會有意願同我續約，但市道因疫情同社會運動大受影響，我同會方亦未能就續約達成共識。」

回到澳洲悉尼後，查維斯被安排入住達令港灣傍的酒店，每天接受隔離的同時，亦能無時無刻飽覽港灣美景，對此他直呼好幸運，隔離完畢後，他現正積極復操希望能保持狀態。至於球員生涯下一站會否繼續於香港球壇效力，「大水牛」就這樣說：「返香港踢波係有可能，但依家我有考慮緊踢其他聯賽，可能係時候喺其他國家展開新挑戰。」

於香港球壇奮鬥近4載，查維斯被球迷親切地冠以「大水牛」的昵稱，他直言已經視香港為第二個家，過去本地發生的社會動蕩，亦難免牽動着這位澳洲前鋒的心：「見到示威運動好唔開心，眼見被這件事所牽連的人們作出激烈嘅反應，成件事真係好瘋狂。」