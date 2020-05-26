東網直播德乙　孖「堡」半和睇定食

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德乙周中開快車，周三凌晨on.cc東網免費直播雷根斯堡主場鬥紐倫堡。目前排第15位嘅紐倫堡近期冇咩球運，重開後首戰少打1人輸波，上仗又喺大好形勢下同奧厄踢和失分收場，今場作客中游分子雷根斯堡必定步步為營，半場和值得跟進。（on.cc東網周三凌晨零時30分直播）

紐倫堡於德乙重開後場賽事只得1分，首仗作客聖保利踢得非常有紀律，但門將馬菲尼亞被紅牌趕出場，守到完場前6分鐘先失守輸0比1。

紐倫堡護級作客唔敢冒進

輪到上仗主場對奧厄，全場採取主動，射門次數係14對7，可惜又被對方先入1球，最終踢成1比1，只能取回1分。紐倫堡目前仍然要為護級努力，搶得1分得1分，預計今場作客不會太過冒進，相信會先求穩守。

雷根斯堡重開後首戰2比2逼和基爾，上場作客辛特侯遜亦只能互交白卷，球員狀態明顯未上力。佢哋近8場聯賽只得1勝2和5負，狀態唔算穩定，好彩佢哋今場有大將拿治連拿停賽完畢復出，對穩定後防有幫助。既然兩軍踢法都慢熱，雷堡近5戰有4次同對手半場未分勝負，紐倫堡更加連續4場聯賽作客都開半場和，今場半場和係投注首選。