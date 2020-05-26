筍盤360：利華古遜強勢主W執到「堡」
2020年05月26日 08:15
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利華古遜 Vs 禾夫斯堡
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德甲重開之後利華古遜走勢持續向好，取得兩連勝入咗7球，包括重開前嘅比賽，利華古遜近7場聯賽更加取得6勝1和，佢哋今晚主場對禾夫斯堡亦備受市場睇好，有機會再贏1場。
睇番利華古遜近4次對禾夫斯堡贏咗3次，明顯食住對手，主勝值得買入。
直播表
周三0:30am 德甲 多蒙特 Vs 拜仁慕尼黑
無綫 85台；Now 670、Fox +；有線651、611台
周三0:30am 德乙 雷根斯堡 Vs 紐倫堡
on.cc 東網
周三0:30am 德乙 格雷特霍夫 Vs 奧斯納貝克
無綫 myTV SUPER
周三2:30am 德甲 雲達不來梅 Vs 慕遜加柏
Now 670、Fox +；有線651、611台
周三2:30am 德甲 利華古遜 Vs 禾夫斯堡
Now 671、Fox +；有線652、612台
周三2:30am 德甲 法蘭克福 Vs 弗賴堡
Now Fox +；無綫 myTV SUPER