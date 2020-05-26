德甲榜首激戰　國家打吡拗手瓜

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今晚德甲快車爆發國家打吡兼榜首大戰，「2哥」多蒙特主場硬撼「1哥」拜仁慕尼黑。多蒙特依家落後拜仁4分，今仗贏波即拉近差距，扭轉爭冠形勢，箭頭艾寧夏蘭特、杜根夏薩特及查頓辛祖個個都弗，背城借一下必定狂攻，但有射手羅拔利雲度夫斯基等最強火力嘅拜仁，亦唔會坐以待斃，加上近年碰頭例演大騷，3.5球嘅入球大有買趁早。（無綫85台、Now 670、有線651及611台周三凌晨零時30分直播）

多蒙特自季中簽入超新星艾寧夏蘭特後，戰績及火力一路狂飆，歇冬後10場聯賽豪取9勝1負，艾寧夏蘭特更喺呢10場聯賽轟10球，腳風奇順。雖然隊長馬高列奧斯仲未好番，幸好翼鋒杜根夏薩特、查頓辛祖及阿舒拉夫表現出色，今季3人合共交出38次助攻，佔據德甲助攻榜前5名當中3席，其中辛祖入波加助攻合共製造30個士哥，兩項都達雙位數字，表現拍得住巴塞球王美斯，佢連續兩仗只係後備上陣，似乎為今仗養精蓄銳。

蜜蜂兵團火力全開

睇番聯賽榜形勢，排名第2嘅「蜜蜂兵團」目前有57分，依家仍落後榜首嘅拜仁4分，即係話今場只要贏波，就可以同拜仁拉近至1分差距，因此多蒙特為爭標呢場「6分波」許勝不許和，一定藉地利搶攻爭贏波3分。

儘管拜仁今季出閘脫腳，幸好主帥漢斯弗利克喺去年11月中途接手後，17場聯賽豪取14勝1和2負，包括首度領軍喺主場大破多蒙特4比0。計一計呢17戰拜仁合共轟55球，場均入球超過3粒，令漢斯弗利克成為德甲史上帶隊最快完成50球嘅教練。弗利克上任後重新起用湯馬士梅拿，呢位拜仁忠臣即時鹹魚翻生，今季聯賽交出17個助攻，暫居歐洲5大聯賽助攻榜榜首，箭頭羅拔利雲度夫斯基亦係受益者，佢喺今季各項賽事取得41球，包括聯賽以27粒位居德甲射手榜「1哥」，亦係佢連續5季入球達「40+」，媲美兩大球王美斯及C朗。

梅拿羅拔仔着晒火

如果拜仁今場贏波，就幾近粉碎「蜜蜂兵團」爭標希望，向8連霸邁進一大步，預計即使作客一樣照攻。翻查兩軍近5次碰頭，合共炮製22個士哥，其中4場開4球或以上，倒戈嘅「羅拔仔」佔咗9粒，剋住舊東家，今場係鬥攻格局，中位數3.5球嘅大盤乃不二之選。