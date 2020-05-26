中國媒體商業價值榜　武磊拍住2大球王

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中國係無數品牌力圖開發嘅市場，體育明星更加係熱門嘅代言人選，咁邊位體壇巨星喺中國最有叫座力呢？一個名為《2020年sCSI體育明星商業價值榜》嘅調查公布，喺頭20位當中足球同乒乓球各佔5人，不過足球始終都係球迷至愛，兩大球王C朗拿度同美斯霸佔冠軍同亞軍位置，巴西球星尼馬亦排喺第5位，效力愛斯賓奴嘅「中國球王」武磊就排第9位，勁過排18位嘅保羅普巴認真犀利！

雖然中國運動員喺呢個榜都佔咗一半，包括女排球員朱婷、張常寧以及乒乓球名將劉詩雯等美女，但前列位置都係由國際明星包括辦，除C朗、美斯同尼馬之外，NBA巨星史堤芬居里、勒邦占士同杜蘭特都成功殺入Top10。

呢個調查係根據運動員喺大陸嘅「吸睛指數」、社交影響、品牌助力、媒體曝光率、網上搜尋熱度、運動專業度、網上口碑等等數據綜合計算出嚟，分析指中國泳壇天王孫楊之前一直名列前茅，但因為捲入禁藥醜聞而令排名急跌。

《2020年sCSI體育明星商業價值榜》

1●C朗拿度(足球)

2●美斯(足球)

3●史堤芬居里(籃球)

4●勒邦占士(籃球)

5●尼馬(足球)

6●朱婷(排球)

7●祖高域(網球)

8●杜蘭特(籃球)

9●武磊(足球)

10●張常寧(排球)