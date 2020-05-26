泰臣復出爭住搶　過億合約等佢簽

前世界重量級拳王泰臣重返擂台，已引起全球關注，據美媒消息有拳賽公司為泰臣提份一份超過2000萬美元(約1億5500萬港元)的合約，而泰臣的老對手荷里菲特則再次表示，希望與泰臣作第三次對戰。

泰臣早前已表示為慈善復出，並在個人社交平台上載自己練拳的片段，消息指拳賽公司BKFC願意再加碼到2000萬美元，另再有合約條件，希望與這位前世界拳王合作。

泰臣復出後首個對手一直是個謎，最近有傳是UFC名人堂的人物，MMA巨星奧達斯早前表示已聯絡泰臣有意交手，而過去兩次與泰臣交手兼在90年代被咬甩耳仔的另一位重量級拳王荷里菲特，周二（26日）再次公開約戰，期望為慈善作第三次交鋒，57歲的荷里菲特建議打三個回合：「我唔會有壓力，如果佢打我，我會反擊佢，自己快將58歲，而泰臣都就快54，以我哋年紀可以用呢啲事係值得尊敬。」不過，泰臣日前已經表明，他復出的第一個對手並不是荷里菲特。

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