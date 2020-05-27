波神97年着過嘅波衫　天價成交

「籃球之神」米高佐敦紀錄片《最後一舞》播出後，連帶佐敦的紀念品都大幅升價，其中他的1996至1997賽季球衣最近在拍賣會上以天價28.8萬美元（約223萬港元）賣出，打破佐敦在公牛比賽穿過的球衣拍賣紀錄。

據知，今次拍賣的是「波神」1997年4月對活塞一戰穿過的球衣，該場比賽他「罕有地」只得18分，不過他最終仍是該季的得分王，更率領公牛贏得第五座總冠軍。《最後一舞》再次令佐敦熱潮席捲全球，上月他的「夢之隊」球衣就以21.6萬美元（約167萬港元）高價賣出。

米高佐敦母校北卡羅來納州大學附近的酒店Graduate Hotels最近亦有新綽頭，推出一間號稱複製「波神」大學宿舍的特色房間。這間名為「佐敦23號房」將參照1983年在《體育畫報》專訪中曝光的佐敦北卡宿舍房，預計於今年秋天開幕。酒店CEO Ben Weprin表示，「房間會跟足當年宿舍房內的佈置，包括：天花板、磚牆式樣、貼的海報還有獎盃位置等等。」房內更有一些「波神」珍藏，包括他當年的學生證、1983年穿過的球鞋等，令「佐敦迷」大飽眼福。

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