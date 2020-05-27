東網直播德乙　波琴撼基爾癲鳳鬥狂龍

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

今晚德乙快車中游對決，波琴喺主場硬撼基爾。兩軍都重攻輕守，波琴射手簡禾拿腳風依然好順，而基爾客場出擊入得又失得，呢場癲鳳鬥狂龍實多波入，2.5球嘅大盤不容錯過。(on.cc東網周四凌晨零時30分直播)

波琴踢法一向進取，今季聯賽已入43球但失45球，未計今輪，係今季德乙入波第4多球隊，與主帥湯馬士雷斯崇尚進攻有關，今季腳風頗順嘅射手簡禾拿，喺聯賽重開首輪大勝海登咸3比0之役埋齋，雖然上仗冇波入，但依家累積11個士哥，未有因停擺而影響狀態。不過，波琴中堅沙路迪卡利及中場烏列治巴普，均有傷在身，對中後場防守影響不小。

基爾同樣有前冇後，先喺聯賽重開首場領先2球下，作客竟被弱旅雷根斯堡逼和2比2，上仗回師主場，卻爆冷以3比2力克勁旅史特加，攻強守弱特點明顯，前鋒勞巴巴治上仗後備入替，先助攻右閘真歷克達姆取得佢效力基爾嘅首個入波，1分鐘後自己更建功奠定勝局，今仗隨時獲得擔正。

基爾另一項特點係「客強於主」，與主場只贏3場相比，14場聯賽作客6勝3和5負，客場戰績喺聯賽位居前列。事實上，基爾近9場作客8次有失波，惟有以攻代守掩飾防線漏洞，呢8場全開3球或以上，加上基爾近5次對波琴未輸過，當中有4次開3球或以上，鬥攻格局，2.5球嘅入球大有買趁早。