黐住電視睇吓華拿又入幾多球

星期三繼續有快車！今日焦點梗係德甲頭場RB萊比錫對哈化柏林，萊比錫上場大勝緬恩斯5:0，早前隱晒形嘅迪姆華拿大演帽子戲法，重拾射門鞋，今場真係要睇吓佢可唔可以食過翻尋味。對手哈化柏林都好弗，加上兩軍近6次交手，有5次開4球或以上，今場肯定係入球騷。

直播表

周四0:30am 德甲 RB萊比錫 Vs 哈化柏林

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四0:30am 德乙 波琴 Vs 基爾

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周四0:30am 德乙 聖保利 Vs 海登咸

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周四0:30am 德乙 漢諾威 Vs 卡爾斯魯厄

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周四2:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 史浩克04

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四2:30am 德甲 賀芬咸 Vs 科隆

Now 671、Fox +；有線652、612台

周四2:30am 德甲 柏林聯 Vs 緬恩斯

無綫 myTV SUPER；Now Fox +

周四2:30am 德甲 奧格斯堡 Vs 柏達邦

無綫 myTV SUPER；Now Fox +