黐住電視睇吓華拿又入幾多球
2020年05月27日 08:15
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(Getty Images)
星期三繼續有快車！今日焦點梗係德甲頭場RB萊比錫對哈化柏林，萊比錫上場大勝緬恩斯5:0，早前隱晒形嘅迪姆華拿大演帽子戲法，重拾射門鞋，今場真係要睇吓佢可唔可以食過翻尋味。對手哈化柏林都好弗，加上兩軍近6次交手，有5次開4球或以上，今場肯定係入球騷。
直播表
周四0:30am 德甲 RB萊比錫 Vs 哈化柏林
Now 670、Fox +；有線651、611台
周四0:30am 德乙 波琴 Vs 基爾
on.cc 東網
周四0:30am 德乙 聖保利 Vs 海登咸
無綫 myTV SUPER
周四0:30am 德乙 漢諾威 Vs 卡爾斯魯厄
無綫 myTV SUPER
周四2:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 史浩克04
Now 670、Fox +；有線651、611台
周四2:30am 德甲 賀芬咸 Vs 科隆
Now 671、Fox +；有線652、612台
周四2:30am 德甲 柏林聯 Vs 緬恩斯
無綫 myTV SUPER；Now Fox +
周四2:30am 德甲 奧格斯堡 Vs 柏達邦
無綫 myTV SUPER；Now Fox +