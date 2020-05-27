「食腦金球」打爆多蒙特　拜仁冠軍在望！

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德甲復賽後最關鍵一仗，拜仁慕尼黑周三(27號)凌晨作客憑甘美治一箭定江山，作客1比0擊敗爭標大敵多蒙特，拜仁目前以7分優勢排榜首，幾名多蒙特球員賽後都舉白旗投降，承認拜仁慕尼黑將會奪冠。今場贏波英雄係中場甘美治，佢唔單止射入一記「食腦金球」，仲寫下拜仁慕尼黑歷史紀錄。

拜仁慕尼黑今場早段被多蒙特圍攻，有謝路美保定白界救險等驚險場面，企穩陣腳後就開始反攻，43分鐘更炮製全場唯一入球，當時拜仁球員喺前場組織攻勢，去到禁區外嘅甘美治腳下嗰陣，佢突然施展一記巧妙笠射，妙到毫巔咁笠死多蒙特門將路文貝基。

甘美治賽後透露呢個入波，全靠球隊事前做足功課：「備戰今場比賽嗰陣，我哋被告知路文貝基企位通常比較出。」甘美治呢場波光芒四射，唔單止個腦同隻腳夠堅，佢今場更喪跑13.73公里，係有紀錄以嚟拜仁歷史上單場跑動最多球員，全場跑動平均時速有8.7公里亦係全場No.1。

多蒙特輸波後，爭標形勢已經大落後，中場安利簡恩率先認輸：「我哋要面對現實，依家落後拜仁7分，依家可以做嘅就係盡力贏晒之後比賽，如果冇乜意外，拜仁會係今季冠軍。」曾踢過拜仁嘅中堅曉姆斯亦表示：「我哋依家可以做嘅，就係希望拜仁喺最後6輪入面3次犯錯......」