發動網絡眾籌　打邊隊「課金」球迷話事

擅長炒賣比特幣，幾乎沉迷到「入血」的NBA籃網後衞丁維迪（Spencer Dinwiddie），近日又再創出一項瘋狂行動，他公開呼籲球迷作網絡眾籌，只要籌募得2625.8個比特幣 （相等於2,463萬美元）目標金額 ，他便會順應球迷公投，加盟由球迷投票選出來的球隊，換句話說，是以比特幣來為自己的前途與命運作賭注，究竟最終結果如何？

今季為籃網上陣64場，場均進帳20.6分、6.8次助攻及3.5個籃板球的丁維迪，事業穩步上揚，原來他於2015至2016年球季後開始涉足加密貨幣的投資。這源自他以往對前途的懷疑，由於他在大學曾經歷ACL十字韌帶撕裂，及後以選秀第二輪被活塞選中，打過D-league又被交易至公牛，因此有感自己的籃球前途並不是一帆風順，於是他開始接受父親的建議，投資房地產為自己開拓生財之路，還有投資比特幣。直至2017年比特幣的價格急升，他又將波糧投資下去，由差不多每枚價值5,000美元的比特幣，短時間內升至15,000美元後賣出，身家翻倍，讓他開始沉迷於更多加密貨幣的投資，而且看來信心十足。

場外「進修」貨幣動向

「我是穿着籃球衫的科技人！」丁維迪喜歡這樣形容自己，每場比賽前他總愛滑動手機，瀏覽Coinbase手機程式及追蹤他的投資走勢等，並頻頻向身邊的隊友灌輸這方面的資訊，游說他們加入齊齊「創富」。場外他不斷「進修」這些貨幣的市場動向，更達到飢渴的程度，他並不會放過任何一個賺錢的機會，當年NIKE準備為他推出戰鞋K8IROS時，他便討價還價說寧願獲取賣鞋利潤的50%，而不要一筆過的人工。其後更將利潤壓到投資加密幣，「當你意識到收取25,000美元後，你要繳納14,000美元稅款，那還為甚麼要拿這筆錢？如果你是聰明人，為何不嘗試其他途徑去賺取更多？」

投資市場有升有跌，但丁維迪冇有怕，2018年12月籃網與他續約，他決定將3年總值3,440萬美元的合約，注資到一種數碼代幣投資引擎（Dream Fan Shares）當中。今季季初擔任艾榮的替補球員，直至後者受傷，丁維迪便肩負更大的責任，其表現也沒令球迷失望，已成為球隊得分主力，助籃網在停擺前錄得30勝34負，於東岸排名第7。

近日，丁維迪趁NBA停擺期間忽發奇想，在社交網上發出網絡眾籌的邀請：「2625.8個比特幣即是大約24,632,630美元（約1.92億港元）。我已在GoFundMe平台開了新項目，一個月內如果大家籌到這個目標，我就會按照球迷的意願，決定我下一支球隊，簽下1年合約。」

打邊隊「課金」球迷話事

「若然未能達到目標，我便會全數捐出款項作慈善，大家一齊玩玩吧！」丁維迪認為球鞋製造商及代言贊助合約等，常常影響球隊決定，但事實上，作為球員，最大的「代言人」應是廣大球迷，「我希望和他們進行有趣味的活動，特別是大家仍處於隔離的日子裏。我希望球隊人員及老闆不會插手或干預。」

由於是破天荒的創舉，眾籌的結果如何本來很難猜測，但事件已惹起球圈一番熱話，最終丁維迪在眾籌平台開放數天後，宣布活動提前「截數」，而他會將參與人數約100人，所籌得的1,000多美元捐出予慈善團體作抗疫。他身邊的好友解畫指，「丁維迪只是希望給大家一點娛樂，也為慈善出一點力。」

NBA吹水王畫功唔失禮

儘管丁維迪的言論令人難以估計「幾時真、幾時假」，但他的人氣及受歡迎程度，確實隨着這些無厘頭舉動而上升，他更被隊友封上花名「Siri」，戲謔他像手機軟件一樣，對任何人的問題總有回應，而且對很多社會及球圈話題都有一套獨特見解，喜歡和別人侃侃而談，性格也頗固執，愛發表「偉論」。

事實上，丁維迪對時事及潮流的反應確是迅速的，自聯盟停擺以來，他多次因應疫情而發表「重啟比賽方案」，包括自我想像一個季後賽的淘汰賽制，不吝嗇發表意見。日前他更以insider身份大爆復賽日期，指內部流傳7月15日復賽的決定，消息通過社交網發出，甚至比一些傳媒機構的突發消息更快。

手繪球鞋有Noise

他亦不放過在自己所穿的球鞋上發表意見的機會，約兩年前著名漫畫家史丹利（Stan Lee）去世時，丁維迪便親手在戰靴上繪畫出「受Stan Lee影響下創作的漫畫」，祝願名畫家安息，並且將鞋子拍賣作慈善，顯示出才情橫溢及愛心的一面，而他在多場比賽亦有手繪出風格獨特的球鞋，惹來球迷注目，成功出位。

入籍尼日利亞勢戰奧運

每一個籃球員都希望能在國際舞台上，體驗最高水平的比賽。丁維迪曾代表美國出戰大學賽，但在人才輩出的美國國家隊，欲爭得一席位實在困難，因此丁維迪已表示將「轉國籍」為非洲球隊尼日利亞披甲，希望登上奧運殿堂。

美國出生的丁維迪於2013年代表美國參加俄羅斯舉行的世界大學生運動會，全部8場比賽均有上陣。直到今年4月，他公布申請入籍尼日利亞，期待與魔術前鋒阿米奴（Al-Farouq Aminu）、木狼後衞奧高基（Josh Okogie）、馬刺前鋒米杜（Chimezie Metu）等，在名帥米克布朗領軍下，出戰國際賽場。

尼日利亞已憑在世界盃取得佳績，以非洲一哥身份獲得出戰明年東京奧運資格，他們容許非本國出身的運動員申請成入籍兵。