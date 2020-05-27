足總再爆醜聞 貝鈞奇：「冇問題，有人抹黑！」

審計署早前就足總近年在行政、管治、人力資源及董事會議等層面上發表報告，批評足總在多項處事上表現欠佳。至5月中，足總主席貝鈞奇及CEO溫達倫被傳召上立法會帳委會接受公開聆訊。惟當日兩位高層回應議員質詢時被指「冇做功課」、「浪費時間」，被要求下周五（6月5日）再上會議跟進議員提問。繼在立法會「甩轆」後，足總近日再被爆出醜聞。前菁英發展教練李本思，被指在招聘過程中在其職位申請表上填寫虛假履歷，而足總高層知情不報，涉嫌包庇，疑犯下嚴重過失。足總周三（27日）召開記者會回答傳媒的提問。

現已離任的前菁英發展教練李本思（Samuel Bensley），被指在2019年1月申請此由賽馬會撥款年薪近100萬的職位時，在申請表上填寫的履歷與其提交的履歷表上內容不符，當中存在誇大不實，而有足總高層涉嫌知情不報，更在未經董事局及委員會審議下，由高層直接通過升遷原任職草根發展經理的李本思，其薪酬提升至原職的2倍。事件揭露後，足總對外澄清李本思的任命，是由冰島籍的技術總監艾拿臣（Thorlakur Arnason）憑其「數十年的豐富經驗」評核他為「最佳人選」。足總其後更稱，李本思已就個人資料在未經其本人同意下公布向會方投訴，足總已接納並將進行調查。

足總主席貝鈞奇周三（27日）召開記者會時就事件重申上述回應，批評有足總內部人士欠缺職業道德，透過發放資料予傳媒對足總作失實指控。他重提自己2014年曾向足總發13封信件，要求足總對董事內部文件外洩作調查，又稱曾諮詢法律意見，相關證據足以讓他向廉政公署投訴。

惟被問到李本思填寫的履歷有否不符時，貝稱不會就有關他的個人私隱透露任何事情，但自己提供一個例子代入在李本思個案：「我應徵電報員要大專學歷，但我讀過易通英文書院，咁我報呢個唔同嘅資料。不同情況下報不同嘅嘢，只要應徵時符合到條件，我哋就可以接納。」他再稱，學歷與申請表上有出入是事實，但足總需要是一位人才，即使李本思申請職位時不符合A級教練牌照的要求，只要面試考官認為他是適合人選就妥當。