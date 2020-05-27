【人物誌】中完肺炎仲可以入波兼助攻

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RB萊比錫上仗作客狂數緬恩斯5蛋，焦點落喺連中三元、今季兩鬥緬軍都「戴帽」嘅迪姆華拿身上。不過曾確診新冠肺炎嘅沙比薩交出入波兼助攻，用行動證明自己強勢回歸，同樣值得讚賞。

早前德甲各隊喺復操前均要參與新冠肺炎檢測，沙比薩不幸呈陽性反應，被迫要進行14日隔離。雖然之後幾次檢測中都呈陰性，但已令佢缺席球隊大部分集訓。

聯賽重開首仗對弗賴堡，沙比薩只係後備入替，不過呢位26歲嘅奧地利國腳上仗對緬恩斯重獲正選，先助攻畀隊長尤素夫保臣建功，完半場前「半撻Q」射門破網，走出肺炎陰霾。

沙比薩性格好勝，不時同隊友發生衝突，前萊比錫教練蘭歷克不忘為愛徒辯護：「佢唔鍾意輸波，絕對係一件好積極嘅事，只係表達方式有時過咗火位。」沙比薩同萊比錫喺2022年約滿，有傳快將入主AC米蘭嘅蘭歷克，想同佢故劍重逢，而熱刺主帥摩連奴亦睇中呢位前場多面手，但沙比薩就話依家乜都唔理住，淨係想專心為萊比錫爭取佳績，鬥心爆棚，周三(27日)深夜德甲RB萊比錫主場對哈化柏林，大家準備再睇佢表演。