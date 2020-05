專欄輪住嚟　「立立」又收多句多謝

早幾日,「肥彭」史提芬喺facebook上載咗條片,係佢今季喺標準流浪嘅入球精華,但片都係其次,最緊要都係個Post上面打嘅字(原文):「I could like to said thank very much to Biu Chun Rangers標準流浪,Philip Lee,all staff,all teammates and coaches!It was a short time,but was a pleasure to play with all of you.」

史提芬獲機會識感恩

幾時都話,識得感恩好難得,喺香港浮浮沉沉咗好多年嘅史堤芬,今季都算一波三折先可以再喺港超亮相。雖然只係幫標準流浪短短踢咗4場波,但就入咗6球,同巴辛更加成為咗「康城盃」期間,表現最搶鏡嘅前鋒組合。

大家留意吓,之前杜馬思臨走接受訪問,講完一大輪都要同「立立」講聲多謝!將會轉會富力R&F嘅徐宏傑、喺葡萄牙踢士砵亭青年軍嘅門將吳以琛,及法比奧喺接受訪問嗰陣,都曾經多謝「立立」,乜「立立」唔係出咗名刻薄嘅咩?有球員不滿「立立」憎足廿年,但亦有球員視「立立」係恩人,好似「肥彭」咁,如果唔係「立立」,上半季有冇球會簽佢都唔知,而如果唔係嗰4場波,史提芬都未必可以繼續喺香港落到班,佢公開多謝「立立」都係好應該嘅。

正所謂曹操都有知心友,關公亦有對頭人,唔知嚟緊仲會唔會有標準流浪嘅球員,公開多謝「立立」呢?