專欄輪住嚟　「立立」又收多句多謝

早幾日，「肥彭」史提芬喺facebook上載咗條片，係佢今季喺標準流浪嘅入球精華，但片都係其次，最緊要都係個Post上面打嘅字（原文）：「I could like to said thank very much to Biu Chun Rangers標準流浪,Philip Lee,all staff,all teammates and coaches！It was a short time,but was a pleasure to play with all of you.」

史提芬獲機會識感恩

幾時都話，識得感恩好難得，喺香港浮浮沉沉咗好多年嘅史堤芬，今季都算一波三折先可以再喺港超亮相。雖然只係幫標準流浪短短踢咗4場波，但就入咗6球，同巴辛更加成為咗「康城盃」期間，表現最搶鏡嘅前鋒組合。

大家留意吓，之前杜馬思臨走接受訪問，講完一大輪都要同「立立」講聲多謝！將會轉會富力R&F嘅徐宏傑、喺葡萄牙踢士砵亭青年軍嘅門將吳以琛，及法比奧喺接受訪問嗰陣，都曾經多謝「立立」，乜「立立」唔係出咗名刻薄嘅咩？有球員不滿「立立」憎足廿年，但亦有球員視「立立」係恩人，好似「肥彭」咁，如果唔係「立立」，上半季有冇球會簽佢都唔知，而如果唔係嗰4場波，史提芬都未必可以繼續喺香港落到班，佢公開多謝「立立」都係好應該嘅。

正所謂曹操都有知心友，關公亦有對頭人，唔知嚟緊仲會唔會有標準流浪嘅球員，公開多謝「立立」呢？