香港隊　U19、U23初選名單打孖公布

為備戰「2023 U20亞洲盃」及「2022 U23亞洲盃」外圍賽，香港足總周四（28日）中午同時公布U19及U23的29人初選名單，而兩支代表隊均將於6月1日開操，並進行為期3周而每周5課的訓練。

香港U19的大軍名單當中，有不少曾出戰港超如盧兆崎、黎培基及鄭進泓等球員在陣中。教練張健峰表示，陣中除了一些較熟悉的名字外，亦希望大家留意其他球員，如之前代表港隊U16有出色表現的傑志日裔前鋒趙聡悟，以及早前於U19外圍賽對北韓取得入球的劉家喬。

「張峰」續道，在去年年尾帶領球隊出戰於台灣舉行的邀請隊及外圍賽後，對球員有了更深認識，並希望能夠這段時間向球員在思維、意式及磨合上能夠有所改善。

另一教練艾拿臣則表示，上年已跟「張峰」前往印尼帶隊出戰外圍賽，並指對方是為年青球員著想、充滿激情的年輕教練，對於球員方面他認為隊中不乏具天份的球員，而陣中的前U18球員在去年經歷過紀律風波備受批評後，經已振作過來，因此期待再次與他們合作。

【香港隊U19初選名單】

守門員︰盧兆崎 （標準流浪）、伍瑋謙 （愉園）、戴廷匡 （理文）、顏翱天 （南華）、雲天樂

後衞︰蘇荻安 （愉園）、林子山、楊紫彬 （和富大埔）、陳潤潼、湯翹哲、王晉、王逸

中場︰黎培基、伍家揚、林樂賢、鄧筵霑 （愉園）、邵盷俊、何家智 （香港飛馬）、張廣然、唐曉峰 （傑志）、鄭進泓 （冠忠南區）、莫漢睿 （愉園） 、黃皓雋 （南華）、余在言

前鋒︰馮梓軒 （車路士足球學校（香港））、陳傲軒、趙聡悟（傑志）、張哲恒、劉家喬

至於港隊U23的初選名單，除了梁祐維、葛浚浠及潘敬知等出外學法或留學的球員外，其實均為今季「菁英盃」的U22適齡球員，當中包括去年隨港隊出戰「東亞盃」決賽周的孫銘謙。

主教練麥柏倫（Mixu）表示，每位入選的球員皆有他們的潛能，亦值得給予他們展示自己能力的機會，並視這班年輕小將為將來「大港腳」的接班人。Mixu亦強調，今次集訓會以球員安全行先，亦會為他們量度體溫，同時操練全程將會跟隨政府高達8人的禁聚令，同時球員亦會保持社交距離。

【香港隊U23初選名單】

守門員︰黃梓豪 （佳聯元朗）、羅境曦 （香港飛馬）、蔡子濤 （冠忠南區）、謝家榮 （富力R&F）、錢兆琛 （和富大埔）

後衛︰梁祐維 （科瓦彼達迪）、張俊軒、葉卓文 （愉園）、陳凱柏、劉穎笙 （冠忠南區）、黃本煒 （標準流浪） 、程詩竣、楊樂恒

中場︰黃晉軒 （佳聯元朗）、潘沛軒、黃智康、袁世傑 （愉園）、張憙延（香港飛馬）、陳晉一 （傑志）、林衍廷、林樂勤 （富力R&F）、葛浚浠、潘敬知

前鋒︰朱偉鈞 （愉園）、李藹軒 （香港飛馬）、畢頓 （傑志）、鄭子森、孫銘謙 （和富大埔）、周家樂 （理文）