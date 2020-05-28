公牛時代完結一樣精彩　4大王朝撐起NBA

隨着米高佐敦紀錄片《最後一舞》播映完畢，球迷開始討論還有甚麼球隊歷史應該出現在電視屏幕。美媒《Bleacher Reports》早前在社交媒體給出4個選項，分別是湖人、馬刺、熱火和勇士，他們擁有性格迥異的球星，在新世紀不同時期鑄就王朝，甚至引領劃時代變化。不知道在香港球迷心目中，哪隊能夠比肩公牛王朝，值得擁有一套紀錄片呢？

湖人成也OK敗也OK（1996-2004）

單單是「高比拜仁」4個字，已經值得一套紀錄片。早前有傳2015至2016球季曾有攝製團隊全程跟拍湖人，但相比起戰績慘淡的最後1季，與奧尼爾聯手8年，締造新世紀唯一的3連霸故事，大概更合高比的心意。

一個是主宰禁區的巨無霸，一個是飛天遁地的小飛俠，這個組合不僅「OK」，更媲美佐敦和柏賓，被譽為NBA歷來最具統治力的二人組。在「禪師」積遜的帶領下，湖人終於在1999至2000球季，取得自1988年後第1個總冠軍。與拓荒者在西岸決賽血戰7場，在第4節落後15分的情況下反敗為勝，更成為季後賽最經典一役。隨後兩季與「戰神」艾佛遜、籃網「三劍客」的對壘，一再證明「紫金軍」誰與爭鋒的實力。

高比奧尼爾不和招敗

但如果湖人王朝紀錄片推出，最大的噱頭或不是輝煌，而是背後的矛盾動盪。奧尼爾遊戲人間的秉性，高比的孤傲自負，注定一山不能藏二虎，球迷都想知道奧尼爾掌摑高比的傳聞，板凳席互噴垃圾話的鏡頭，「自私」、「懶惰」等等的指控，如何導致王朝的衰落。而湖人為何捨奧尼爾保高比，後者怎樣走過性侵醜聞，蛻變成黑曼巴的故事，也在當事人逝世後成為珍貴的紀錄。

熱火抱團鼻祖創先河（2010-2014）

4年2冠算不算王朝見人見智，但勒邦占士作為聯盟第1人，當年高調宣布「我要把天賦帶到邁阿密」，與韋迪、保殊在派對揚言穩奪7冠，確為籃球壇帶來劃時代變化，掀起超級球隊的風潮。

大帝首度登基

有別於其他王朝，這隊熱火沒有經年的奮鬥史，甫組隊已被視為奪標熱門，沒想到在總決賽扮咳揶揄魯域斯基不成，更遭核心成員老化的牛仔（後改名為獨行俠）滑鐵盧，淪為笑柄。2012年熱火抱着救贖的心態，擊敗「雷霆三少」杜蘭特、韋斯布克及夏登，占士終於嚐到冠軍的滋味，並在翌年總決賽搶7大戰，對馬刺狂轟37分、12個籃板及4助攻，順利衞冕。可惜通往3連霸的路上，被年僅22歲的李安納攔截，讓馬刺復仇成功。占士隨即揮一揮衣袖， 不帶走一片雲彩，重返克里夫蘭。

值得一提的是，《最後一舞》播映後掀起GOAT（史上最偉大球員）誰屬的爭議，相信球迷都希望有一套屬於「大帝」的紀錄片，與「籃球之神」側面交鋒。

馬刺靠Team Work擸5冠（1997-2016）

網民戲謔馬刺王朝是4個選項裏頭最「沉悶」的，不僅因為當家球星的低調作風，更因為馬刺絕少依賴眩目的單打獨鬥，卻靠着團隊合作連續22年晉級季後賽，贏得5座總冠軍。漫漫歷史若拍成紀錄片，可分為3個時期，每個時期都離不開鄧肯和普波維治。

鄧肯先與「海軍上將」大衞羅賓遜組成雙塔，在1999及2003年奪冠，再與柏加、真路比利組成「三巨頭」，在2005及2007年迎來隊史第3、4座冠軍。馬刺因而被戲稱為「單數年王者」，直到2014年復仇熱火方打破宿命，贏得首個複數年冠軍，也象徵着李安納接下「GDP」火炬，正式帶領黑衫軍前進。

鄧肯普帥合作無間

普波維治作為NBA勝場總數最多的教練，調兵遣將能力不在話下，與鄧肯的情誼更為人津津樂道。鄧肯曾在球衣退役儀式形容普波維治「不僅是我的教練，更像我的父親」，想不到對方搞笑回應：「那是他一廂情願，我真的不怎麽喜歡他。」若球迷有幸觀看這套紀錄片，絕對要用記事簿抄低普帥的金句。

勇士創3分雨新時代（2015至今）

最近5年從沒缺席總決賽，期間3奪總冠軍，劃時代的「死亡5小打法」，勇士王朝確實值得擁有一套紀錄片。

史堤芬居里從剛進聯盟的瘦竹竿玻璃人，到掀起三分雨革命，擊敗騎士奪冠，全票蟬聯最有價值球員，再在領先3比1的情況下反勝為敗，被嘲「73勝亞軍」，無疑是最具傳奇色彩的主角。勇士其他成員同樣充滿個人特性，奇利湯臣猶如一尊活佛，積蒙格連語不驚人死不休，杜蘭特從加盟到離隊，與隊友的恩怨情仇更是「花生指數」爆燈。

浪花兄弟受傷戰績下滑

觀眾原本有望在電視屏幕揭開一切緣由，皆因《最後一舞》製作團隊一員，同時是勇士老闆的古柏早前透露，去年球隊曾考慮拍攝紀錄片，但因「風險太高，太傲慢」未有成事。這季勇士因「浪花兄弟」受傷，早早無緣季後賽，球迷想必異常懷念勇士傲視聯盟的那半個世代。

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