【人物誌】遭利物浦流放的德甲紅人

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

利物浦領隊高普曾有意簽同胞迪姆華拿，但周四(28日)凌晨德甲RB萊比錫對哈化柏林一戰，好多利迷先至發現，球隊所需要嘅人並非RB萊比錫射手迪姆華拿，而係哈化柏林中場馬高古積。

呢位24歲塞爾維亞國腳今場為哈化先開紀錄，取得今季德甲第4個入球，佢2年前被利物浦外借去哈化，依家大熟大勇，利迷紛紛呼籲領隊高普下季應該收回馬高古積。

利物浦2016年擊敗車路士、祖雲達斯、米蘭雙雄，以510萬鎊向貝爾格萊德紅星簽入馬高古積，但由於利物浦人才濟濟，高普將佢先後外借返貝爾格萊德紅星、卡迪夫城、哈化柏林。

身高1米90嘅馬高古積表現愈來愈成熟，上季德甲上陣22次入5球，今季上陣23次入4球，屬於攻守兼備嘅中場中。

馬高古積今場表現獲得利物浦球迷一致好評，有人認為佢比紅軍現時2位中場拉爾拉拿、占士米拿更優勝，亦有人呼籲高普係時候畀機會馬高古積為紅軍效力。

曾經效力拜仁慕尼黑嘅英格蘭名宿夏格維斯亦大讚馬高古積有料到：「馬高古積係1位出色球員，身體條件好，能夠勝任唔同位置，佢喺比賽時，總可以喺適當時候作出最佳決定，大把前途。」

因此，利物浦實在冇必要再浪費金錢增兵，只要收回馬高古積自用，已可以提升整體戰鬥力。